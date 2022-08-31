拳擊｜網紅Jake Paul再鬥退役MMA拳王　10月對陣傳奇蜘蛛人Silva

據外國媒體消息，外國網紅拳手Jake Paul即將在10月對陣巴西傳奇MMA拳手「蜘蛛人」Anderson Silva。假如消息屬實，這將是Jake面對過的最大挑戰。



Just got the call.



Massive opponent announcement this week.



October🎯 — Jake Paul (@jakepaul) August 27, 2022

Next week we will announce JAKE PAUL’s next opponent. @jakepaul will almost certainly be the underdog. He knows that and he wants that. — Most Valuable Promotions (@MostVpromotions) August 27, 2022

Jake Paul率先於28日發推表示：「剛剛接到電話。本周將公布重量級對手。十月。」緊隨其後，Jake Paul創辦比賽組織「Most Valuable Promotions」公布消息，指出：「下周我們將公布Jake Paul的下一位對手，他幾乎肯定會處於下風。他知道這點，他希望如此。」

後來，推特上傳出零星消息指，巴西傳奇MMA拳手「蜘蛛人」Anderson Silva將是Jake的對手。「NoSmokeBoxing」於30日公布消息，後來被幾個消息來源證實，包括「TMZ Sports」。二人預計將在10月29日的「Showtime Sports」付費節目中擔任頭條主賽。

千萬粉絲網紅Paul兄弟 挑戰「退役拳王」打拳擊賺大錢

Logan和Jake Paul兩兄弟是現時紅極一時的YouTuber，二人粉絲數目合共高達4千多萬人。弟弟Jake於2020年1月正式出道職業拳擊，他主要目的不是成為什麼偉大拳擊手，而是為了製作「話題之戰」，從中獲利。

Jake第一戰對手是同爲網紅的AnEsonGib，第二戰對手則是前NBA入樽冠軍Nate Robinson。其後他轉變策略，專門找來「退役MMA拳王」挑戰拳擊，當中便包括了前ONE冠軍Ben Askren、前UFC冠軍Tyroon Woodley，兩位以摔技見稱。

😱💀



Jake Paul drops Ben Askren in less than a minute. Say what you will about him, but he's serious business in the ring. pic.twitter.com/Ma5GB7QVgy — MyBookie - Bet With The Best (@MyBookie) April 18, 2021

跟Ben Askren的比賽中，Jake在比賽開始僅僅1分59秒後，便以「One Two」組合重拳擊倒Ben Askren。即使Ben Askren 馬上轉身站起，但經裁判判斷後決定宣布終止比賽，Jake Paul 以TKO 勝出。而Ben Askren亦贏得了50萬美元出場費，媲美UFC重量級冠軍Francs Ngannou 的出場費。

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Jake Paul於同年8月乘勢追擊，挑戰前UFC沉量級冠軍Tyron Woodley。Jake Paul今場並沒有像對上Ben Askren般輕鬆，甚至一度險被Woodley擊倒，一直要鬥滿8個回合才以「分歧判定」分出勝負。12月，Woodley頂替Tommy Fury再度對陣Jake Paul。原本以為Woodley今次能夠一雪前恥，怎料他再度令大家「大跌眼鏡」。他在第六回合被Jake Paul以一記右勾拳擊倒，直挺挺地向前倒下。

Jake Paul目前職業拳擊戰績為5勝不敗。不過，有拳迷認為Jake Paul專挑非打擊背景的MMA拳手比試拳擊，算是勝之不武，要求他跟「真正的拳擊手」對決。

今次Jake Paul挑戰Anderson Silva，應該能夠滿足拳粉的要求吧。

Jake自小跟「蜘蛛人」結緣 迎來最大挑戰

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Anderson Silva 是史上最偉大的MMA拳手之一。在他職業生涯鼎盛時期，連續八年保持不敗，是UFC中最可怕的終結者之一，保持著數項UFC記錄：「最長的冠軍統治期」（2457天）、「最長連勝記錄」（16次）、「最多冠軍戰終結」（9次）、「最多冠軍戰擊倒」（7次）、「最高顯著打擊率」（61.01%）等。

在Paul兄弟拳擊生涯早期階段，Silva便表示出對他們的尊重，並曾暗示他對與他們中的任何一個在拳擊場對賽持開放態度。他曾告訴《Sports Illustrated》關於與Jake或Logan對陣的潛在機會：「這是可能的。人們需要尊重Paul兄弟。他們很有天賦，他們讓人們看到了搏擊運動中好與壞。我正在為挑戰準備我的身體。我們將看看會發生什麼。"

同樣地，Paul亦曾將Silva稱為他的格鬥偶像之一，並對這位47歲老將非常尊重。

「我認為他是我見過的第一個名人，」Paul在一次訪問中說道：「就在MMA興起時，我父親是一個超級粉絲，我們去參加當地的綜合格鬥比賽，他們一定是花錢請Anderson Silva來的，因為那是在俄亥俄州，所以我不知道他為什麼會在那裡，但我真的向他要了簽名，我們和他合照。我可能只有12歲，但我認為他是我見到的第一個名人。因此，如果能把緣份帶回來，與我最早的偶像之一的人交手，那將很有趣。」

雖然Anderson Silva在2020年以7年7敗1勝的成績於UFC引退，但其格鬥生涯並沒有停止下來。相隔16年後，Silva在2021年重新回到職業拳擊中作賽，並在拳擊場上贏得了兩場勝利，當中他令人印象深刻地擊敗了前中量級世界冠軍Julio Cesar Chavez Jr。

💥 @SpiderAnderson KOs Tito Ortiz in the first round! pic.twitter.com/A4836XGyW1 — Fight Network (@fightnet) September 12, 2021

四個月後，「蜘蛛人」再回到拳擊場，擊倒了UFC的傳奇人物Tito Ortiz，僅用了1分多鐘已將其擊倒。

假如Jake Paul跟Anderson Silva對賽的消息屬實，這將是Jake拳場生涯中面對過的最大挑戰。

武圖App2

【被譽為「太美的柔道家」的烏克蘭柔道選手Daria Bilodid】

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【被譽為「太美的柔道家」的烏克蘭柔道選手Daria Bilodid】