鯊魚牙刃｜海上霸王登陸化身傳奇兵器　太平洋島國土著的天然鋸劍

鯊魚利齒不單稱霸海洋，更被太平洋島國土著的獨門兵器，包括鯊魚匕首、小刀、長劍、長矛等。



背景歷史

吉爾伯特群島（Gilbert Islands）位於太平洋西部，是吉里巴斯共和國的三大群島之一。吉里巴斯是世界上唯一橫跨東西南北半球區域的國家。在被西方航海家發現前，吉里巴斯群島被不同原住民土著部族佔據，互相爭鬥。

在16世紀之前，吉爾伯特群島的土著戰士利用島上出現的天然材料，就地取材地開發出一系列獨特的鯊魚牙刃兵器︰Teronikiri（匕首）、Tebutu（小刀）、Tetoanea（短劍）、Taumangaria（三叉劍）、Teunun（長矛）等。為了保護自己，土著戰士會穿著椰子纖維製成的結實而笨重的盔甲，包括頭盔、帶有高背板的盔甲、袖子和綁腿，使這些鋒利的鋸狀鯊魚牙兵器也很難切開。

這種類型的鯊魚牙武器在埃利斯群島、文化上相近的瑙魯島、菲律賓和夏威夷也有。

鯊魚牙兵器的製作方法

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鯊魚牙刃兵器在材料構成上都很相似。主要以一塊經處理的椰樹或紅樹林硬木作為武器的主體，手製加工成所需的形狀和長度，它們可以是筆直或是彎曲的。在木材外緣挖出溝槽，先在牙齒上鑽孔，加上樹脂後再用椰子纖維與木頭上相應的孔綁在一起，以防止牙齒脫落。

牙齒可以根據武器的類型連接到武器主體的一個、兩個或四個側面，牙齒的尖端可以朝向敵人，也可以朝向後面。此外，Taumangaria（三叉劍）可以附在左右兩邊，以抵禦敵人的攻擊。尖端，要麼刻成一個點，要麼提供一個額外的鯊魚牙，用於刺擊。這種結構被用於各種類型的武器，如刀、劍、長矛或銅指環。

鯊魚的牙齒來自於主要是淺水的、喜歡在瀉湖或太平洋環礁後面捕獲的鯊魚物種。這些鯊魚包括沙鯊（Odontaspididae），灰鯊（Carcharhinus），藍鯊（Prionace）和檸檬鯊（Negaprion）。虎鯊（Galeocerdo cuvier）牙齒也在其他地區使用。

鋒利的鋸狀鯊魚牙兵器家族

吉爾伯特群島的土著戰士利用島上出現的天然材料，就地取材地開發出一系列獨特的鯊魚牙刃兵器︰Teronikiri（匕首）、Tebutu（小刀）、Tetoanea（短劍）、Taumangaria（三叉劍）、Teunun（長矛）等。（網上圖片）

在吉爾伯特群島部族會因應需要，用上不同的鯊魚牙刃兵器作戰。

Tebutu是短匕首，長度約10至16厘米，具有單刃或雙刃版本，一般有1至4隻牙齒。在匕首末端有一條帶子，以便固定在手上。它亦作為女性防身武器使用。

Tetoanea是短劍，長度約65至90厘米。雖~這是一把以撕裂傷害為主要的短劍，但由於武器主體比較堅固，所以在單兵作戰中也可以作為劍棍使用。跟Tebutu一樣，它的手柄末端有一根繩索來固定它。

Teunun是長矛，長度約3至5米不等，形狀多樣。

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