霍東閣｜十四歲繼承父親霍元甲遺志　全國宏揚精武體育會尚武精神

精武傳奇除了有大俠霍元甲，其實還少不他的兒子霍東閣。



霍東閣肖像。（圖片擷取自：https://bit.ly/3eOb9UK）

霍東閣（1895—1956），「精武大俠」霍元甲的次子，和父親一樣出生於天津靜海縣小南河村。跟專注習文的大哥霍東章不同，霍東閣自幼好動，頗得乃父真傳。所以當霍元甲在1909年暴斃之際，年僅14歲的霍東閣就被叔父霍元卿帶往上海，讓霍氏一脈的象徵意義得以在精武會內延續。

其時精武體育會才剛剛成立兩個月，方興未艾加上欠缺領導，館內人心渙散。慶幸的是，憑藉家族聲望和精湛武藝，霍東閣很快便在陳公哲（1890—1961，「精武四傑」之一，民國著名學者及武術家，與霍元甲交好）等前輩的協助下，重振了精武體育會的聲威。全國各大城市如紹興、九江、松江、漢口、廣州等地紛紛成立精武分會，會員數目由初創時的不足百人，逐漸發展到超過十萬人。

孫中山為精武會所題的「尚武精神」牌匾，圖片擷取自：http://bit.ly/2uOpN6q

1919年，精武體育會在上海總會舉行十周年慶祝活動，孫中山曾親自為該會題贈「尚武精神」的匾額，並在精武所創的刊物《精武本紀》上作了長篇序言，以肯定精武會取得的成績。

隨著精武會在國內達到空前盛況，霍東閣開始把目光轉移到了海外。1920年，25歲的霍東閣應陳公哲、盧煒昌（1883—1943，精武四傑之一，曾出任精武會會計、書記等職，最後卻因尋吞公款而死在獄中）之邀，前往廣州精武分會擔任武術教練。廣州乃全國最重要的港口之一，除了經商外，不少人亦會在此出發前往南洋。霍東閣見遷居南洋的華橋漸多，橋胞武術組織又日趨興盛，便有意去到南洋成立精武分會。他先把妻兒送回天津老家安頓，再四出籌集資金。1923年6月，霍東閣正式展開南洋之旅，抵達爪哇泗水城。

在南洋煙草公司經理陳英三的幫助下，霍東閣聯絡了當地的華僑士紳，講解精武體育會的宏大使命，可惜效果並不理想。霍東閣沒有氣餒，而是利用各種機會展示「迷蹤藝」絕技，據聞他便曾在泗水中華學校的籌款會上演武，用一套「醉八仙」拳法贏盡全場掌聲。經過一年時間努力，霍東閣的知名度與日俱增，終於成功創立了泗水精武體育會。1925年12月，他又在雅加達城建立了精武總會，期後印尼巨港、萬隆等地的精武分會相繼成立。霍東閣的南洋發展計劃可謂是超額完成任務，為精武會的歷史寫下光榮一頁。

1926年，霍東閣返國。他先到上海精武總會彙報工作，然後乘火車北上，回到家鄉天津小南河。本來他希望帶著兒子霍文亭前往爪哇，卻遭到了元配妻子反對。霍東閣唯有獨自返回南洋，直至9年之後才再度回國。

霍東閣最後一次回到天津，主要是希望了結心願，在天津成立精武體育會。他在德國租界的中央影院對面租了一間房子，並掛上了「東閣藥房」的牌匾，以作籌備天津精武會事宜的辦事處。透過在國授武時的人脈，霍東閣又聯絡上了廣東音樂會會長麥君健。在他的幫助下，霍東閣借了廣東音樂會的天津場地表演武術，介紹精武會在國內及南洋的發展情況，動員天津市民贊助並加入精武會。

霍東閣與霍壽嵩的合照，攝於1936年，圖片擷取自：http://bit.ly/2uWxLXq

可惜的是，該次宣傳活動並不理想。精武會在南方影響很大，但在拳師雲集的北方，精武會的聲望實在難以坐大，例如天津國術館便尚在營運。天津人學武，實在沒必要去到精武體育會。與此同時，霍東閣的大哥霍東章又因為兒子霍壽嵩在爪哇失去音信，而跟他對簿公堂。事業上的失意，加上急於證明自己清白，霍東閣只好趕返爪哇，並承諾會跟侄兒合照一張，好證明他尚在人間。

成立於1932年的馬六甲精武會，見證了精武會在南洋的發展，圖片擷取自：http://bit.ly/2vIpLMo

從此，霍東閣便一直留在了爪哇，直至終老。據聞他曾因為組織抗日活動，而被佔領爪哇的日本憲兵逮捕。太平洋戰爭結束後，霍東閣開辦了「東閣制藥廠」，以家傳的醫術掛牌行醫維生。1956年4月18日，霍東閣不幸病逝，終年62歲，被安葬於印尼萬隆芝芽律墓地。

《正說霍元甲》一書封面，圖片擷取自：http://bit.ly/2uWzD2l

雖然霍東閣一生大部份時間在南洋活動，但他對精武體育會的貢獻實不下於任何一人。時至今日，馬來西亞、印尼等地的精武體育會依然運作，令精武會的故事繼續傳遍東亞，這些都可謂是源自霍東閣的努力。《正說霍元甲》的作者晨曲形容，霍東閣文武兼備，為人處世更可能在其父之上。

精武傳奇除了有大俠霍元甲，其實還少不了霍東閣。

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