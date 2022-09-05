澳洲美女模特裸拳KO對手奪勝　興奮扯開上衣「露體」慶祝惹爭議

前天（3日），裸拳比賽品牌「Bare Knuckle Fighting Championship 」在泰國舉行了第三場賽事「BKFC Thailand 3」，以泰拳名將播求對陣土耳其老將Erkan Varol作為頭條主賽。不過，當晚觀眾的焦點卻都被女拳手Tai Emery搶去！



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Tai Emery來自澳洲，原是一名美式足球運動員兼模特兒，擁有自己的「OnlyFans」頻道，在Instagram上擁有超過8.2萬名粉絲。她自2016年起接觸搏擊運動，曾參加過巴西柔術、泰拳及業餘綜合格鬥比賽，在NFC比賽成績為1負1和。

這是Emery首場職業拳擊賽，亦是加盟BKFC後首場比賽，對手Rung-Arun Khunchai是一位擁有60場比賽經驗的古泰拳選手。然而，Emery以大爆冷之姿，在首回合一次攻勢打出教科書式的上勾拳，再用一記粗暴的右勾拳將Khunchai擊倒在地上，拳證上前讀秒終結賽事。

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比賽宣布結束後，Emery興奮地跳上擂台繩索慶祝，突然她揭開運動上衣，向觀眾展示了她的乳房，令全場觀眾大為震驚。

比賽的評論員們對Emery離奇的慶祝方式感到不知所措，一位評論員感嘆道：「歡迎來到BKFC的戰鬥，Tai Emery！」同時，另一位評論員嘗試打完場說：「那樣的慶祝很有趣，以前沒有見過這樣的動作！」

BKFC在其官方IG專頁發佈了Emery的「18禁」的慶祝影片，及後一度被IG刪除。BKFC隨後上載另一版本，並寫道：「IG不喜歡第一段影片。大夥兒早安！『那是有趣的慶祝方式』。」

Emery「成人級」的舉動讓社交媒體陷入一片狂熱，粉絲們對這一大膽的慶祝行為產生意見分歧。一位粉絲在推特上說：「哇，她的下一場比賽的門票已經訂好了！」另一段留言說：「沒有什麼能讓我為這個慶祝活動做好準備。」

然而，並不是所有的粉絲持正面意見，有評論說：「譁眾取寵的慶祝方式絕對令人惡心。你是變態者和厭女症出現的原因。這是一個女同胞尷尬的藉口。」

And this why i sponsored her lol .. lets go 🙌🏻 love it!! So happy for her she put in a lot work & has been waiting a long time for this fight to happen. — Kendra Lust™ (@KendraLust) September 3, 2022

成人電影明星Kendra Lust在社交媒體上對Emery的表現讚賞，寫道：「恭喜Tai Emery在（BKFC）的比賽中獲勝，第一輪KO......很高興能贊助你，獲勝後的慶祝是任何運動中最好的。」、「這就是為什麼我贊助她。我為她感到高興，她付出了很多努力，並且很長時間等待這場比賽的發生。」

武圖App2

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