喬劉易斯｜美式踢拳之父師從李小龍　空手道冠軍成街霸Ken原型

喬劉易斯（1944—2012，Joe Lewis）美國北卡羅來納州人，出身武術世家，美國著名空手道及踢拳武者。於六十年代師從李小龍，創立喬劉易斯空手道搏擊體系。及後創立美國全接觸自由搏擊大賽——美式職業踢拳，有「美式踢拳之父」和「空手道界的阿里」稱號。



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1962年喬劉易斯以18歲之齡加入美國海軍陸戰隊，1964年在駐守日本期間師從少林流空手道，並於短短七個月內考獲黑帶。及後他於1966年開始他八年的空手道比賽生涯，並返回美國發展。最終他在1968年的第一屆世界職業空手道錦標賽（WPKC）中奪得第一名，成為美國首個職業空手道錦標賽冠軍。直至退役為止，他一共奪得三屆錦標賽冠軍，因而被譽為美國歷史上最偉大空手道家。

拜李小龍為師 被稱為「最偉大空手道家」、「踢拳之父」

1967年，喬劉易斯拜李小龍為師，李小龍曾以「最偉大的空手道格鬥家」讚譽這位最得意弟子，而喬劉易斯亦多次說他的技術因李小龍才得以提高。1970年喬劉易斯本已淡出空手道賽事，但再次答允參加全美空手道錦標賽，前提是比賽規則能夠更加趨近全接觸空手道（Full-contact Karate）的模式（不是極真空手道那一種全接觸，而是較近似Kickboxing，有拳套那一種）。因此當喬劉易斯與對手Greg Baines進場時，大會便將他們稱呼為「踢拳手」（Kickboxers）。最終喬劉易斯在第二回合KO對手，讓這場比賽被譽為北美地區史上第一場的踢拳賽事。主辦人Lee Faulkner遂乘著熱潮，在同年成立美國踢拳協會（United States Kickboxing Association，簡稱USKA）。此舉除了進一步推動美國踢拳運動的發展外，同時亦為喬劉易斯的比賽生涯展開新一頁。

（1972年李小龍與Joe Lewis等幾位學生亮相無綫電視訪問）

往後一年間，喬劉易斯先後在10場重量級踢拳賽事KO對手。此後他又在職業空手道協會（Professional Karate Association，簡稱PKA）舉辦的全接觸空手道賽事中，贏得了重量級別的冠軍，更讓喬劉易斯被《黑帶》雜誌選為1975年的傑出格鬥家（Fighter of the Year）。1983年，年屆39歲的喬劉易斯再度參加PKA的賽事，並成功重返前十之列。可惜他在10月的重量級冠軍戰中，被對手Kerry Roop以TKO擊敗。賽後喬劉易斯宣布退役，而他的最後一次公開比賽，則是在1990年與友人Bob Wallace的表演賽。

喬劉易斯後來糅合空手道、拳擊及截拳道的全接觸空手道模式，創立「Joe Lewis American Karate Systems」。

2012年8月31日，喬劉易斯在賓夕凡尼亞州因腦癌逝世，終年68歲。基於他生前對美國踢拳運動的不朽貢獻，因此許多人都稱他為「踢拳之父」（Father of Kickboxing）。而李小龍的著名弟子黃錦銘（Ted Wong）則認為，喬劉易斯成功將截拳道的技法，如實呈現在他的格鬥體系之中。比起其他打著李小龍名號，卻胡亂修改截拳道內容的武者，他相信喬劉易斯才是真正會令李小龍感到驕傲的一個。

除了Ken外，《街頭霸王》中的另一角色Joe也與Joe Lewis頗為相像，圖片擷取自http://bit.ly/2SZ7WlZ

《街頭霸王》主角之一Ken，以金色頭髮、紅色道袍，以及美藉空手道高手的背景設定等，基本上都是與喬劉易斯一脈相承，以他作為藍本。

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