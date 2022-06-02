咒術迴戰0｜真希士碌架式持刀 現代有把薙刀放在身後的技術嗎？

看著電影時就想，為什麼要用這麼彆扭的方式用薙刀？



禪院真希的「士碌架」式薙刀姿勢

在電影《咒術迥戰0》中，擅長體技的禪院真希第一次看到劇場版的男主角乙骨憂太時，因乙骨憂太被強大咒靈附身，真希即時與同學一同「開佢波」，做成以下場面：

圖片來源：https://www.youtube.com/watch?v=8RJQLB8-kgs

禪院真希不是第一次出現在武備志，之前她用三節棍就用得很專業（劇場版也有說那枝三節棍的由來），但這次用薙刀的姿勢就很奇怪。

首先這個姿勢，一不能發力，反手在背不能把刀完全扎出去（刺出去），也不能斬；二難以變更動作，唯一想到的是鬆手轉身；三自己沒有防禦，如果乙骨憂太想攻擊的話，真希基本上中門大開。無錯是挻好看的，但仍讓人想起這種獨特的桌球持桿姿勢：

題外話，除了這個動作，另一個很常見的姿勢，是但凡動漫女性角色用長兵器，都會用一種「倚柱」站姿，除了要放在身後，更要反手抓住桿，非常彆扭。例如《一騎當千》中的關羽正是常常把「關刀」放在身後，但因她常常穿得很少在此就不貼圖了。真希的站姿亦有點這種感覺：

圖片來源: Twitter@animetv_jp

兩種站姿的原因？大概就是「好型好好睇」。

教材中尋答案

只是，這種把薙刀放在身後的技法是否存在？翻查了一下，發現雖然沒有放在腰後的動作，但頭後面還是有的。

由千葉長作所著，在大正5年（1916年）出版的《国民剣道教範》，當中除了有劍道的技術和型之外，還記錄了〈白波薙刀木刀仕合之型〉，即薙刀與木刀的對練動作。其中一個動作，用於防禦對方的上段攻擊，就有把刀放在頸後再向上舉的動作。

按書內文字的個人理解，前手是正手，後手扶桿；在前腳後退時，刀會在領口後面轉過去，再指向前。個人嘗試過各種方法連結動作，但都是彆扭，也不明所以，最順手已經是「轉手腕，同時把右手放在自己的左頸後，左手抓右手本來抓住的地方，右手順著桿滑到桿尾」。

但是，這個動作有什麼好處，現時還未清楚，有想法或知道更多的讀者不妨留言解釋一下。

現代有嗎？

我們也繼而尋找了一些現代的薙刀型，也未有發現把刀放在背後的情況，唯有較為相似的，是以下的演武中，持薙刀者如果有「脇差」的話，薙刀上段的攻擊被擋下後，對方進攻進入範圍內，因距離太近，所以用薙刀與脇差先擋下攻擊，再以脇差反擊，當對方想拉開距離時才用薙刀攻擊（4:45開始）：

+ 3

在這個攻防的對換中，就有把薙刀放在身後的動作，但感覺上這個動作更像是為最後一下「由下向前刺」作預備。

放在身後，而不是放在腰旁，猜想之下有這兩個原因：第一可能是空間問題，把薙刀放在腰旁，杆會橫著，此時轉身或會撞到室內的牆和柱，在只有前和後的移動空間中，打直放在身後是個好選擇；第二個可能是「由下向前刺」的角度較刁鑽，而且把薙刀放在身後，比起一直指前，更使人疏於防範（相較之下有此可能，但應該差別亦不大，畢竟對方拿著兵器，肯定無時無刻都會很小心）。

話說回來，大家如果有試過用長兵器去對抗刀劍的話，就會發現長兵器的優勢是很明顯的。要使用到脇差作防守，肯定是最後手段，不然沒有可能自行放棄距離優勢。所以，最常見的姿勢還是「中段之構」，突然把武器放在身後還是給動漫人物做吧。

題外資料

中國武術（Wushu）的槍套路中也有把槍架在頸後的動作，如以下套路中揮打的後續動作（0:39左右）：