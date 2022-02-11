SIFU師父｜真正白眉拳的動作遊戲　仿隻狼創獨特格鬥衰老復活系統

近日動作遊戲《師父》正式上架，旋即大受全球玩家好評，更獲著名遊戲評測網站GameSpot、IGN同時給予「9分」的高分。但你知道遊戲中的格鬥動作，原來源自於中國功夫劉少良⽩眉拳嗎？武編更親身體驗遊戲，與大家分享玩後感。



《師父》故事內容

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故事發生在月黑風高的晚上，主角父親經營的武館被一群黑衣人襲擊。主角在目睹父親被敵方首領擊斃後，自己亦被敵人發現，慘遭殺人滅口。然而，主角卻奇蹟地生存下來，並沒有死去。於是，主角潛心苦練八年，終於踏上復仇之路，孤身追查殺父仇人的下落，以手刃仇人為目標。

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主角追蹤刺客至城市的各個角落，從黑幫纏身的郊區到公司大樓的走廊，從火辣夜店到高貴時尚的博物館。在復仇的過程中，主角面對源源不絕的敵人，必須克服重重難關。一次又一次的失敗過後，重複挑戰，從錯誤中學習，領略武學真諦，直至生命走到盡頭為止。

遊戲參考《隻狼》創獨特格鬥系統

《師父》故事以中式武館作為背景，打鬥動作元素自然尤其重要。《師父》採取硬橋硬馬的寫實格鬥風格，打鬥動畫流暢明快，武術動作系統靈活多變。玩家可以操控的動作相當多元化︰輕擊、重擊、格擋、架開、轉向閃避、翻越障礙物、撿拾或投擲武器等，能夠演變出變化多端的攻防方式，帶給玩家爽快的格鬥體驗。

遊戲參考《隻狼：暗影雙死》的平衡值系統，創造出別出心裁的格鬥系統。除了血量條外，遊戲界面下方還有一條「平衡值」條。大家千萬不要小看這小小的「平衡值」，它會嚴重影響玩家的攻防選擇。

假如玩家擊潰敵人的平衡值，便可以使出一擊必殺的帥氣打擊動作。（圖片擷取自︰YouTube，https://bit.ly/3sAuI62）

敵人的攻擊大致分成上段、下段攻擊兩種，玩家可以共有三種方法應對︰普通防守、閃避、擋格反擊。普通防守只需按下防守鍵便可，不需掌握按鈕時機，能夠防住敵人大部份基本攻擊，缺點是會增加「平衡值」。假如平衡值儲滿，主角的架式便會被破壞，短時間內無法防禦打擊。若不想平衡值崩潰，玩家可以對應敵方打擊方向（上／下段）閃避攻擊，成功閃避可以降低平衡值。擋格則非常講究配合對方打擊時機，能夠打斷敵人連擊並予以反擊。相反，假如玩家擊潰敵人的平衡值，便可以使出一擊必殺的帥氣打擊動作。

玩家可以爬上窗臺、投擲物體、推開傢俱、拿起四周的武器，借助環境地形戰鬥，發掘戰略優勢。（圖片擷取自︰YouTube，https://bit.ly/3sAuI62）

主角孤身勇闖仇人據點，無時無刻都被大量敵人包圍，必須善用所有對自己有利的元素，包括把敵人扔出欄杆外。（圖片擷取自︰YouTube，https://bit.ly/3sAuI62）

另一方面，《師父》格鬥相當重視玩家與環境佈局的互動。遊戲執行製作人Pierre Tarno在一次訪問中表示︰「我們所追求的，是成龍電影中的打鬥，即是以一敵多。」主角孤身勇闖仇人據點，無時無刻都被大量敵人包圍，必須善用所有對自己有利的元素，包括借助環境地形戰鬥，發掘戰略優勢。玩家可以爬上窗臺、投擲物體、推開傢俱、拿起四周的武器，甚至可以把敵人扔出欄杆外。

此外，遊戲採取獨有的復活機制。每當體力耗盡後，主角在在神祕墜飾的幫助下，能夠以年齡增長作為代價，在被擊敗的地方原地復活。可是，年齡增長卻是一面雙面刃。雖然主角會因此提升攻擊力及作戰技巧，但同時會降低其活動能力及體力值。而且每被擊殺一次，歲數增加幅度亦會提升。一旦超過70歲，主角便會面臨真正的死亡。

《師父》能夠創建出如此獨特的遊戲機制，其實跟遊戲當中所包含的白眉拳功夫有莫大關係。

《師父》跟白眉拳傳人合作 重現傳統功夫價值

在《師父》遊戲背後，原來真的有一位劉少良⽩眉拳師父參與其中。

那就是佛山白眉拳體育協會副會長兼巴黎分會會長、劉偉新白眉拳傳人Benjamin Culos。《師父》創意總監Jordan Layani便是Benjamin Culos的學生。因此Culos與製作團隊合作，在格鬥技巧和內容真實性上提供專業意見。

Pierre Tarno認為白眉拳的「動作」和「價值觀」都是《師父》的靈感來源。他指出「功夫」一詞真正指的並不是「戰鬥」，而是「通過練習掌握技巧」。他在訪問中明言：「一個人的生命足以擁有功夫嗎？衰老系統是這個問題的部份答案。」

正如遊戲官方介紹所言「功夫是身心之路」，「通過練習掌握技巧」是遊戲核心元素之一。《師父》雖然只有五個關卡，但遊戲難度設定頗高，十分考驗玩家操控技巧，只要稍不留神便會被敵人圍攻擊敗。它講求玩家重複挑戰，從錯誤中學習，發掘場景佈局，解鎖獨特技能，一步步掌握白眉功夫的真正能力。

什麼是白眉拳？

白眉拳，客家武術代表之一，亦是南拳中罕有的內家流派。白眉拳的源頭已不可考，有傳它的創始人為武當「白眉道人」，故曰白眉拳。然後，其繼承⼈將⽩眉拳帶到廣東。在廣東，這個派系分為兩個拳系：張禮泉⽩眉拳和劉少良⽩眉拳。

白眉派的功夫講究「六勁」和「吞吐浮沉」。所謂「六勁」，是指頸勁、膊勁、手勁、腰勁和腹勁。簡單言之，即是全身各個主要的關節要互相配合，達致同時間發力的整勁效果。至於「吞吐浮沉」，則是各種鍛煉發勁的方式，例如「吞」是指身體壓縮時背肌產生的回力，即白眉拳譜所寫的「藏胸吞腹，沉肘落膊」。基於這種重視內在鍛煉的理念，因此白眉門人普遍都會將白眉拳定性為內家拳法。根據Benjamin Culos介紹，劉偉新⽩眉拳和張禮泉⽩眉拳之間的差異，在於後者的強度是通過後腰產生的。

為了讓習者熟練「六勁」及「吞吐浮沉」，並在實際的搏擊中應用出來，白眉派設計了不同的套路，供不同程度的學員練習。例如入門的「直步」，便是要鍛煉初學者的鬆緊變化。而「十字拳」和「鷹爪黏橋」，則是訓練埋身肘擊及遠攻搶打。至於白眉派聞名的「三門拳」，講究出手綿密，並輔以步法達致偷打和閃打的效果。

編輯R玩後感

遊戲剛剛推出也不是玩了很久，所以未能深入分享，但有數點可以說一下。

1. 遊戲很難，比想像中更難，但並非不可能。製作者說遊戲參考《隻狼》的平衡值系統，但我覺得比《隻狼》更難，或者是我未深入練習之故。說起來，遊戲的格擋時間有點微妙，與《隻狼》有差別，現時仍未習慣，導致常常吃招。

2. 有些不熟中國武術的朋友會覺得遊戲主角打起來有點像詠春。可能因為這十年《葉問》熱，所有連續緊密的快拳和中線攻擊，都被人覺得像詠春。但主角的扱鎚和鞭拳等等技術於詠春中並不常見，所以其實也不是那麼似。當然了，製作組有可能參考了不同武術，以豐富遊戲。話說回頭，現實中也沒人限制詠春研習者用扱鎚和鞭拳，畢竟人與武術都是自由的。

3. 有一點極為奇怪，就是主角用短棍時會反手拿。相信大家也知道反手拿短棍沒有比正手好，出招限制也大。總之每次拿上手看到他反手拿就很不舒服。會有此做法，應該是製作者為了區別短棍、短刀及雙頭棍的技術和拿上手後的姿勢。遊戲嘛，好玩很重要。

4. 對於遊戲核心系統「死後變老，經驗值變技能，加攻減體力」，其實就是很多人對武術中「愈老愈勁」這種想法的「具現化」和延伸。因為這話題很大，所以不想鑽下去，但我一直覺得「拳怕少壯、棍怕老郎」有道理，但此「老」並非真是「老」。

5. 承上，這是因為「拳腳」與「兵器」在搏擊上有著根本上的差別。「拳腳」是有機率「硬食」的，「兵器」（尤其是有刃者）沒有。二人較技，經驗較多者有更多方法與技巧避免被擊中，亦有更多方法與技巧先擊中對方，因為「兵器」一擊分勝負，所以有利於經驗較多者。

6. 因此「老」指的是「經驗」。「經驗」也分目標與方向，一個人單練十年長棍，另一人只練三年但常常有對打訓練，二人對打的話，有對打訓練者勝率肯定較高。別跟我說古人「自己練都好勁乜乜乜」，古人亦有對打訓練的，也沒聽過有什麼名家大師沒跟人打過就成了名家大師。郭雲深的「半步崩拳」故事很多人都聽過，但別忘記他入獄前已罕逢敵手，亦喜歡與人切磋較技。

最後想說這遊戲挺好玩的，但因為這個月太多遊戲要玩，此遊戲又要練習，距離爆機應該有一段時間。

武圖App2

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【被譽為「太美的柔道家」的烏克蘭柔道選手Daria Bilodid】

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