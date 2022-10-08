張三丰｜小說中的武當派太極拳宗師　現實中竟也是70歲後才習武？

提起張三丰，大家可能馬上想起《倚天屠龍記》中那位武當派開山祖師、武功最絕頂的高手之一，自創「太極拳」、「太極劍」。其實，現實歷史中的確有張三丰的記載。傳說，他不單是著名道士，更是老年時才習武成才？



要說張三丰是不容易，雖然正史《明史》有其記載，但由宋至清都有有關這個名字的人史蹟存在，又有傳說享年一百二十多歲之說（更有二百及四百歲之說），因此他的事蹟也眾說紛紜。在道教史上，張三丰是武當派及武當派內丹與武術的開派者，又曾獲明太祖和明成祖數次遣使尋訪不獲的事蹟流傳，因而在明清道教史和內家武術發展上，是個舉足輕重人物。對於一個人有幾百年歷史事蹟記載，有論者推斷歷史上的張三丰並非一人，有姓名偶合者，有托名假冒者，或後人混淆者，才可以合理解釋一人事蹟橫跨幾百年歷史。

張三丰傳說紛紜

綜合不同時期記載，張三丰事蹟如下：

1.作為道教「三峰派」房中術代表的張三峰。在宋元的文獻中都有提名「三峰」者授人房中之術。

2.清代學者黃宗羲撰《王征南墓誌銘》及清雍正十一年所修《寧波府志》。當中提及宋代張三峰，曾獲宋徽宗邀見。黃宗羲更指這張三峰是北宋內家拳創始人。

3.明代徐楨卿《異林》，載宋代人張刺達，與道教人士陳摶相交，得道後活至明朝，為明朝皇帝召見不果。《異林》作者認為張刺達即張三丰。

4.張三丰為金朝人。《明史‧張三丰傳》所載：「或言三丰金時人，元初與劉秉忠同師，後學道於鹿邑之太清宮。然皆不可考。」

5.《滇黔紀遊》、談遷《棗林雜俎》等載明初有閩人三丰，從軍滇黔。

6.《明史‧張三丰傳》載，元明之交有武當道士張三丰，名全一，又名君寶。這個傳說最為廣傳，史蹟也最多，據研究這史料是來自明代任自垣《太岳太和山志》，後者這書亦為元末明初張三丰說最原始資料。金庸小說《神雕俠侶》和《倚天屠龍記》中的張三丰(張君寶)，都是以這個為藍本創作。

但綜合各說，若涉及與武術有關的張三丰（峰），多集中在北宋時的武當丹士張三峰與元末明初武當道士張三丰。學者郝勤認為歷史上真有張三丰其人，主要活躍期為明太祖到明成祖六十年間（1368-1423）。

張三丰除了是道教史上重要思想家和煉丹家外，在武術界也是一代宗師，創立了太極拳外，一生亦著述極多。

據《張三丰全集》內〈雲水集‧悠悠歌〉和〈刀尺賦〉，張三丰自述他好劍善騎射，手執刀尺雲遊天下，可能張三丰自小好動，但有不少他正式習武的記錄，雖然帶傳說或荒誕之談，但依學者考據及文本都是提及在晚年開始正式習武（這裏可能指習得太極拳，備存疑）。

晚年下山傳播太極拳

傳說張三丰早年曾嘗考取功名，當過縣官。後來父母相繼去世，三丰開始訪道求真，並居於陝西寶雞山。據《王征南墓誌銘》載，張三丰在於宋徽宗年間在武當山修道，夢見坐鎮武當的主神玄武大帝（有人以其他文獻推論宋徽宗那時他已六、七十多歲），親自傳授他上乘拳法。亦有其他稗野文獻說張三丰在六、七十多歲時，在終南山得遇火龍真人，開始修煉丹術和武術，而在70歲後有所成，才遍遊大江南北，傳授拳術，講究丹法。

總之，張三丰離開武當山後，太極拳流入民間，數百年後，始有文字記載張三丰創內家拳。王征南是內家拳的一個傳人，晚年結識黃宗羲，成為好友，他一生收徒極嚴，晚年將所學拳法授予黃宗羲兒子黃百家，故死後有由黃宗羲為他寫的《王征南墓誌銘》。黃百家在《內拳家法》中說，張三丰精通少林功夫，創造一種與少林拳截然相反的拳法，名為內家，「得其一二者，足以勝少林」。於是，武學始有內家、外家之分，外家首推少林，內家尊崇武當。

太極被標籤為老人運動

說回太極拳，一如很多運動，武術也是主張習者自幼開始鍛煉，循序漸進，總之越早學習越好。但因為一些誤解，太極拳被標籤為老人玩意。太極講究放鬆、用氣和以柔制剛等拳理，本來是老少咸宜。只因俗論偏見，認為年青人應該是剛猛崩跳，而老年人應該緩慢鍛鍊關節，才有這個標籤出現。

畢竟，去到百歲高齡，而且六七十歲仍能習得武藝，還能開宗立派，武藝足以折服人心，有能力讓青年拜師門下，培育傳人，能這樣做的人可謂少之又少。

*有關張三丰的史蹟參考自郝勤《道教與武術》。

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