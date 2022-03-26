武式太極拳｜傳統五大太極拳流派之一　拳理細緻演變孫式太極拳

傳統五大太極拳流派，素以陳楊兩派為魁首。吳式太極則在知識分子間廣為傳頌，而孫式太極靠著師祖孫祿堂的創見，亦在武術界中佔據著特殊位置。相較之下，武式太極拳顯得非常低調，但這並不代表武式太極拳貢獻較少。事實上，武式太極拳的許多拳論見解，都曾被其他內家拳派借鑑參考。

今天【武備志】，就跟大家介紹一下武式太極拳。

武式太極拳：武禹襄

武式太極拳創始人武禹襄，圖片擷取自http://bit.ly/2AHetMe

武式太極拳，創自河北永年人武禹襄（1812—1880）。武禹襄家族書香世代，兄長二人俱在當朝為官，亦曾經習武。他與楊式太極拳師祖楊露禪份屬同鄉，對楊氏所習的拳法甚感興趣，於是便向其請教了太極拳梗概。及後武禹襄隨兄長前往河南舞陽縣履新，途經陳家太極拳發源地——溫縣陳家溝，便順道拜會了當地一眾拳師，據聞還包括楊露禪之師陳長興（1771—1853，由於架式工整，故又被稱為「牌位大王」）。在他們指引下，武禹襄又去到了趙堡鎮追隨陳青萍（1795-1865，趙堡太極拳第七代宗師，師承可追溯至武當一脈）學習小架太極拳。

傳聞武禹襄於趙堡學藝月餘後，偶然在舞陽鹽店得到了王宗岳所著的《太極拳論》，啟悟甚大。他將自己半生所學，及從拳論中得到的個人見解，揉合成一套完整體系，並寫下了《打手要言》、《十三勢行工心解》、《身法八要》等經典論著。由於武禹襄的拳系別樹一幟，後人便將之稱為武式太極拳。

正如文首提到，武式太極拳對太極拳的理論發展貢獻甚大，以《身法八要》為例，所謂「八要」是指練拳時必須注意的八個肢體動作，即：提頂、吊襠、松肩、沉肘、裹襠、護肫、涵胸、拔背。這種對行拳架式的細緻劃分，在早期的內家拳中實屬罕見，即便在太極拳經已大為普及的當下，也依然大有參考價值。

至於武禹襄的傳人李亦畲，亦留下了著名的《五字訣》及《撒放密訣》。所謂《五字訣》，即行拳走架時習者應當抱持的五種心態，包括心靜、身靈、氣斂及神聚。而《撒放密訣》則屬於推手及用勁的學問，共分為擎、引、鬆、放四大範疇。由武式演變而來的孫式太極拳，便直接繼承了《五字訣》及《撒放密訣》，並將之收錄在孫祿堂所著的《太極拳學》之內。

武式太極拳的核心

在具體的行拳方式上，武式太極拳的行拳架子比其他流派要小，節奏也更為明快。其中有很多動作，都是利用肩膀及脊背的開合，再配合呼吸來運勁。部分傳人會將之稱為「氣貼脊背」，並視為武式太極拳最重要的核心：

武式宗師郝少如的示範片段，雖然套路的名稱跟其他太極拳流派相似，但拳架卻是大相徑庭。可以看到當中有很多依賴肩關節開合的動作。

近代的武式太極拳傳承，主要出自郝為真一脈。他是民國年間，武式太極拳的代表人物，孫祿堂的太極拳法便是由他所授。及至中華人民共和國成立，其後人郝少如聯同名家顧留馨，於1963年推出了《武式太極拳》一書，令武式太極拳正式擠身為五大太極拳流派之一。

至於今天封面圖的翟維傳老師，則是承傳自李亦畬的徒孫姚繼祖。以下是翟維傳老師的推手片段：

武圖App2

八種太極發勁方式，點擊圖片觀看文字說明：