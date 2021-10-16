鄭天熊｜創實用太極體系「吳派鄭式太極拳」　50年代擂台一戰成名

究竟太極拳能搏擊否？這個問題從民國開始，就已經被武術界提問無數次。正如【武備志】多次強調，想搏擊強就要練搏擊，跟拳術本身的設定無直接關係。與其問太極拳能實戰否，倒不如問是否有太極拳師練習過搏擊，甚至真正投入到搏擊比賽。在上世紀50年代，便曾有一位太極大師在擂台賽上取得佳績，他就是吳式鄭派太極拳的鄭天熊。



鄭天熊（1930—2005），又名雅文，出生於廣東中山縣。他幼時曾習洪拳，對武術抱有濃厚興趣。來港謀生後，他便追隨叔父鄭榮光學習太極拳。鄭榮光乃吳式太極拳第二代掌門吳鑑泉的入室弟子，鄭天熊從他身上學到了吳式太極拳劍。不過，慢練、鬆柔的風格，讓鄭天熊對太極拳的搏擊能力始終抱持懷疑態度。

直至1946年，楊家太極王蘭亭一脈的第三代傳人——齊敏軒南下香港。為了讓鄭天熊確切了解到太極拳的搏擊功效，鄭榮光將他引廌到齊敏軒門下繼續學習。齊敏軒精通太極拳的散手及摔撻技法，這些都對搏擊訓練大有幫助。盡得兩位大師真傳後，鄭天熊創出了一套簡單實用的太極體系，是為「吳派鄭式太極拳」，又名「實用太極」，以突顯太極拳的搏用功能。

據鄭天熊徒弟徐喚光師父描述，他們練習散手時會在地蓆上翻跟斗，藉以煉氣及跌撲技術，也減少受傷，跟柔道的受身相類似。在擊打技方面，吳派鄭式強調出手時必須放鬆，盡量以腰發勁，絕不能緊張用上掘力。他們會沙包檢驗徒弟的擊打力度，師徒之間亦會進行各類抗打及搏擊練習。

這種重視搏擊的態度，讓吳派鄭式太極在上世紀的擂台賽事發光發熱。1957年，台灣舉辦國術擂台賽，鄭天熊擊敗了少林拳余文通，名動港澳一帶。從1969年開始，鄭天熊率領門生參與多項國術擂台賽，包括在1974年的台灣擂台賽中取得八戰七勝，以及在1980年的馬來西亞擂台賽贏得超重量及中量級冠軍。如此彪炳成績，讓鄭天熊獲北京體育部部長李夢華邀請赴京訪問，以嘉許其對國術的貢獻。

1972年，鄭天熊創立「香港太極學會」，後發展成「香港太極總會」。期後，鄭天熊與香港教育司署康樂體育事務部合作，開辦清晨太極班，由鄭天熊培訓教員，再由市政總署及區域市政總署統籌（現由康樂及文化事務署負責），於全港各區廣辦清晨太極班，開太極拳在基層社會普及先河。而在香港以外，鄭天熊亦多次前往歐洲、澳洲、日本等地講學，門生遍佈全球。

改革開放後，鄭天熊回鄉定居，建立「太極山莊」，進行各類慈善活動，並興建了「張三丰紀念館」（楊式及吳式太極拳，皆奉張三丰為祖師）、太極廣場、太極健身房等，繼續為太極拳開枝散葉。

2005年，鄭天熊逝世，終年75歲。時至今日，鄭天熊的門生依然在全球各地宣揚太極拳，而他的著作如《太極拳述要》、《太極刀、劍、槍》、《太極拳功三百問》等，亦被不斷再版。徐煥光老師也曾撰寫過一部《鄭天熊武功錄》，讓世人繼續認識到太極拳的搏擊功能。

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