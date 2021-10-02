楊澄甫｜楊家太極第三代宗師　大器晚成廣交同道傳揚太極

楊澄甫（1883—1936）是楊家太極第三代宗師，出生於北京太極名家。他的祖父是楊家太極拳創始人楊露禪，而他的父親楊健候及伯父楊班候，亦是一代太極拳名家。按照一般武林故事，楊澄甫必然是幼承庭訓，在師長教導下進步神速。但現實是，直至30歲前，楊澄甫都未有對家傳拳法下過真正苦功。



大器晚成：30歲後方發憤練功

按照流行講法，楊澄甫首次公開授拳是在1912年，當時他已年屆29。身為楊家太極嫡傳弟子，他基本上掌握了楊家太極所有套路，包括大架、小架，以至刀、槍、劍等各類兵器。然而，若果想學習更高階的散手或粘沾功夫，就只得去楊府內跟楊健候請教。蓋因楊澄甫自己，還不具備相關條件，而這亦成他們父子之間的一個心結。

5年之後，楊健候病重。在病榻上，楊健候狠斥了楊澄甫不求上進，他朝若在比武時有所閃失，就令楊家太極威名掃地。楊澄甫驚聞此言後，痛定思痛，立誓發憤用功。他以每月6個大洋的價錢，僱了一名身強力壯的大漢作為「人樁」，用他來練習太極拳的推手及發勁。楊澄甫又找上不同門派的武師試手，以此磨練自己的功夫。經過一番苦修後，楊澄甫技藝大進，發勁時愈來愈得心應手。

吳鑑泉（1870-1942），本名烏佳哈拉‧愛紳，滿族人。師承其父吳全佑，尤其擅長柔化，以此創下了吳式太極拳，在上海、廣州、香港等地都享負名聲。圖片擷取自http://bit.ly/2HWPoOu

不過，楊澄甫卻仍未滿足，他想找一個真正有實力的同道，去驗證自己所學。最後，他在北京天壇處找上了吳家太極創始人——吳鑑泉。吳鑑泉本身從學於楊家太極，經自己改造後，又創出了善使柔化的吳式太極拳，以他來試手再適合不過。在數輪推手換勁後，吳鑑泉認可了楊澄甫的功夫，楊澄甫亦終於知道自己技藝力大成了。

廣交同道傳揚太極

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從此，楊澄甫開始來往於各地，完整地教授楊家太極體系。他又借機結交各派武林同道，互相切磋學習。通臂拳名家張策（1859-1935，號稱「臂聖」）、內家宗師孫祿堂，便為楊澄甫的結拜兄弟。而中央國術館館長張之江，亦與楊澄甫交好，他曾推廌楊澄甫擔任國術館教習，可惜楊澄甫因事忙而未能成行。之後楊澄甫在杭州落腳，並在當地國術館擔任教習一職。

在任期間，國術館內不同派別的武師，經常借故找楊澄甫切磋，亦有不少外地登門挑戰楊澄甫。憑藉一身精湛武藝，楊澄甫不僅成功守著了楊家太極名聲，更招收了一批慕名而來的弟子。他們日後，大多都成了楊家太極的中興之臣。楊家太極，也慢慢成為了太極拳流派中，最廣為流傳的一支。

著書推廣楊式太極拳成經典之作

1931年，楊澄甫出版了《太極拳使用法》一書，詳細介紹了楊式太極拳的練習及應用方法。往後數十年，此書一直被奉為楊式太極拳的經典之作。不少國術家如姜榕樵、顧留馨，皆有借助此書發展楊式太極拳，為日後太極拳的普及工作埋下了種子。

不幸的是，楊澄甫未及見證楊式太極傳遍天下的一刻，便率先撒手塵寰。1936年，楊澄甫在廣州法學堂授拳期間病逝，終年53歲。關於他的死因，流傳多種說法。有指他是練拳不當引病，亦有指他是生活習慣不佳。更有言他是跟人比武時受創，留下了內傷。然而，無論何種說法為真，都無損楊澄甫畢生英名。

時至今日，楊式太極拳經已傳遍天下，習者無數。由國家體委大力推行的24式普及太極拳，正是以楊式太極拳作藍本。至於楊澄甫親手訓練出來的弟子，如崔毅士、傅鍾文、鄭曼青、李雅軒等，全都是獨當一面的宗師。

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