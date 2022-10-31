拳擊｜網紅Jake Paul擊敗UFC傳奇蜘蛛人　賽前MMA公會賭注或成真

昨日（10月30日），網紅拳手Jake Paul竟以「一致判定」擊敗UFC傳奇冠軍Anderson Silva！賽前，他們以創建MMA公會的賭注？



網紅拳手Jake Paul擊敗傳奇UFC冠軍Anderson Silva

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昨日（30日）在亞利桑那州鳳凰城的沙漠鑽石體育館中，Youtuber拳手Jake Paul在14000名觀眾面前，以點數擊敗了傳奇UFC冠軍Anderson Silva。

這標誌著25歲的Paul繼擊敗前ONE冠軍Ben Askren、前UFC冠軍Tyroon Woodley後，取得迄今為止最重要的勝利。

在比賽前，Paul曾談及自己曾將Silva稱為他的格鬥偶像之一，並對這位47歲老將非常尊重。據Sky Sports報道，Paul在賽後說：「我感覺我生活在一部電影中。你不可能在一個故事中寫下這些。」又說：「只是和他一起在拳擊場上，看到他的心，他的勇氣，他的勇敢，這就是我仰望的冠軍。他是如此的鼓舞人心。」

Silva以強勢開場，在第二回合更放下雙手慫恿Paul進擊。Silva打出不少具威脅的組合拳，但Paul以拳套擋下大多數打擊。比賽中間數個回合的局勢非常緊張，Silva一度再次搶得主導櫂，並以上勾拳擊退Paul。

Paul在比賽最後階段成功反撲，趁著Silva體力下滑之際，在第八回合以右拳擊中Silva，使其倒地。這記擊倒使Paul鎖定勝局。

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最終，Jake Paul以「一致判定」（77-74、78-73、78-73）獲勝，成功擊敗傳奇UFC冠軍Anderson Silva。

Silva在吞下職業拳擊第二敗後說：「Jake今天比我好，我對我的對手沒有什麼好說的。」

根據ESPN統計，Paul共打出336拳，當中83拳命中，Silva共打出251拳，當中79拳命中。Silva的打擊命中率為32%，比Paul的25%命中率高出7%。在重拳擊中數方面，Silva以66-51領先Paul。但在打出刺拳數方面，Paul打出215記刺拳，比Silva多出140記。

Paul今場獲勝後，他的戰績達到了6-0。賽後，他更叫戰UFC選手Nate Diaz及世界超中量級無可爭議冠軍Canelo Alvarez。

除此以外，他更勝出了賽前跟Anderson Silva之間所作的賭注。

賽前Jake Paul以成立MMA拳手公會作賭注

Jake Paul一向喜歡在比賽前和對手打賭，他想出了一個主意去吸引對手Anderson Silva下注。

在他們比賽進行前48小時，Paul向Silva提出了一個顯然是UFC傳奇人物無法拒絕的條件，並在賽前新聞發佈會上達成共識。

「我有一個賭注給你，Anderson。這是一個好賭注，如果你贏了，我將給你一些你可能想要的東西。」Paul說：「如果你贏了，我會和你打一場MMA或踢拳比賽。但如果我贏了，我和你一起創建一個聯合拳手的協會，幫助UFC拳手獲得更好的報酬和更好的醫療保健。你成為臨時主席，我們團結起來幫助這些拳手。」

Silva對綜合格鬥比賽的建議表示反對，並接受了踢拳比賽的條款：「你太聰明了，因為我已經不打綜合格鬥了。」

至於幫助Paul成立一個拳手聯盟的賭注，他則樂意接受。「成交，」Silva說：「不是UFC拳手協會，而是MMA協會，以幫助所有MMA拳手。是的，成交。」

在過去的幾年里，Paul多次談到希望成立一個拳手聯盟，讓MMA運動員對合同擁有更多的發言權，並有能力獲得更好的整體利益，與NFL、NBA和美國職業棒球大聯盟的球員協會相媲美。為此，他經常與UFC主席Dana White就拳手櫂益問題進行舌戰。

現在，Paul透過這場勝仗，很可能讓Silva加入他的計劃當中，幫助他把MMA拳手公會變成現實。

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