麥志剛：香港洪拳武館演變　從天台、唐樓、公園、工廈走到線上

在過去的周末，三聯書店（香港）舉行了「以武會友：香港洪拳武館導賞團」，引領一眾參加者走進隱沒於工廠大廈的洪拳武館，邀請到「武藝館」創辦人麥志剛師父及《止戈為武：中華武術在香江》作者麥勁生教授分享香港洪拳武館的演變故事。



活動開始，由麥勁生教授簡單闡述現今中國武術的歷史，從明代以前武術文獻稀少而龐雜的景象說起，及至明代軍旅武術著作出現及民間武俠小說興起，乃至清末民初新文化運動對傳統國學文化大肆批判。與此同時，在強國強種的歷史氛圍中，武術受到新的關注，由此開啟中國武術轉型的嘗試，新的體制、新的組織、新的論述從而產生。

欲了解近代中國如何重塑武術史，可參看：《書展2022｜麥勁生論近代中國如何重塑武術史 各新嘗為何遭挫敗？》

麥教授指出中國「一拳一館」，即一間武館學習指定拳術的武館方式，主要發展在十九世紀中葉。由於香港獨特的歷史地理背景，它在中國武術史中從不缺席。戰後香港武館林立，彈丸之地遂一度成為武林重鎮。

麥教授不單為歷史系教授，有歷史研究的功底，多年以來更跟隨麥志剛師父學習洪拳。為了讓大眾從武術了解香港社會文化變遷，他邀請麥志剛師父帶領參觀其創辦的武藝館，講解洪拳的發展與流變，暢談香港武館文化。

香港洪拳武館：從天台、唐樓、公園、工廈走到網上

麥志剛師父現年七十歲，習教林系洪拳逾半世紀，師承陳志強。在他年輕的時候，正值香港武打電影熱潮高峰。麥師父二十歲開始習武，最初先學習詠春，後來跟隨陳志強師父學習洪拳，親身經歷香港武館文化改變。

他憶述當年不少師兄弟都會練習至夜深，甚至番在武館中留宿。初時麥師父不明原因，後來拜師後才明白到，師父在初級習者、未入門弟子尚在的時候會刻意「留一手」，及至夜深只剩下少數弟子時才會傾囊相授。

舊日武館分布香港各區，由於資源所限，不少武館坐落在唐樓天台，成為「天台武館」。不過後來由於各種原因，「天台武館」逐漸被政府取締。當中有些師父選擇租用商住唐樓單位，繼續在唐樓經營武館。有些師父則走進地區組織場所、學校、工會、治安機構任教。隨著香港經濟起飛，唐樓價格租金日益上升，迫使部份師父得另覓其他地方繼續傳授武藝。

2002年，麥志剛師父結束工作從中國大陸回到香港，當時有徒弟建議他開班傳授武藝，但他心想：「現在哪有人還學習中國功夫？」後來他得知葉準師父在沙田大會堂附近教班，好奇之下便前往探看了解。當麥師父見到現場習武人數竟多達數十人時，他便決定研究自己開班的可能性，四出到處尋找合適地方。於是，麥志剛師父在2004年轉為全職傳授武術，在體育館、公園等，一星期每天遊走不同地方開班教拳。

機緣巧合下，麥志剛師父在2015年認識到來港追尋功夫夢的英國人Bey Logan，使他的授武生涯發生轉變。

Bey出身於英國，年少時受李小龍影響酷愛中國功夫電影，畢業後不顧家人反對隻身來到香港，從完全不懂說廣東話、由零開始發展自己的功夫製片事業。一天，朋友見到Bey在體身室獨自習「工字伏虎拳」後，便邀請他到公園去跟麥志剛師父學習洪拳。初時Bey對麥師父不以為然，但隨著相處時間漸久，他被麥師父毫不藏私、不吝指教的態度吸引，決定拜入麥志剛師父門下。後來，Bey更幫助麥師父在長沙灣開設武館。

昔日一些武術門派守舊，不時自以為自己門派是「最強」，小看其他門派或武術，不同武術間甚少交流合作。麥志剛師父卻認為不同武術各有特色、優缺，理應互相包容了解。因此，麥師父跟另外3位師父輪流在「武藝館」傳授各自的武藝，當中分別有詠春、八極拳、八卦掌及泰拳，更鼓勵學生嘗試參加其他師父的練習，加強交流。

2020年以來，學校、武館在新冠疫情肆虐期間被迫關閉停課，香港武館更從現實走轉移至線上。麥師父也不例外，他在Bey的協助下開辦了網上武術班，定期以webinar廣授洪拳武術，並與各地各派名師交流協作，創造全新機遇。「不少外國人對中國武術非常感興趣，他們雖然有自己的主業，但卻願意花時間了解中國功夫。」麥師父分享道：「亦有一些移民外地的香港人，身處外地想繼續練習中國武術，卻又不想跟外籍師父學習，最後便選擇網上跟我打拳。」

香港武館文化源遠流長，然而香港社會轉變必然對武術發展帶來衝擊，武林宗師同樣要面對營生和不同的現實問題。中國武術在現代社會中要繼續發展承傳下去，無可避免地需要作出改變。從麥志剛師父師傅的分享中，大家或許能認識到當下香港武館的另一種生存方式。

武圖App2

【形意拳共分有十二形，不曉得大家能否盡數？點擊圖片觀看文字說明】

+ 7

八種太極發勁方式，點擊圖片觀看文字說明：