拳擊｜Deontay Wilder擺脫近3年低谷　首回合KO挑戰者再嘗勝果

經歷1058日後，「銅色轟炸機」Deontay Wilder終於再嘗勝果！他在首回合KO芬蘭拳手Robert Helenius，把自己的KO記錄推至42次，KO率高達97.6%。



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繼去年10月在跟Tyson Fury的三番戰中落敗後，Deontay Wilder於昨天再次證明自己的實力，仍然處於世界重量級拳擊的頂端。

這場比賽在紐約州布魯克林巴克萊中心舉行，Wilder的對手是芬蘭拳手Robert Helenius，他的職業戰績是31勝3敗20擊倒。Helenius稱重重量為253.25磅（115公斤），Wilder則是214.5磅（97.5公斤），兩者足足相差17.5公斤。這是Wilder減去了他在最後兩場比賽中對陣Fury時增加的大部份重量，回到一個對他來說很舒服，而相對大多數重量級選手來說很輕的重量。

比賽開始後，Helenius利用自己大約40磅的優勢，主動佔據擂台中央向Wilder施壓，Wilder則選擇謹慎地移動防守。雖然Helenius在打擊數上多於Wilder，Wilder但巧妙地化解Helenius的攻勢，同時耐心等待時擊打出引以為傲的右拳。

DEONTAY WILDER KO IN THE FIRST ROUND!!! 😱😱😱 pic.twitter.com/XEWjlUhHOp — Complex Sports (@ComplexSports) October 16, 2022

在首回合最後十餘秒，Helenius追擊Wilder至一個中立角落中。Helenius踏步打出組合拳進攻，Wilder退後一步避開，然後打出一記右拳反擊，正中Helenius的鼻子，Helenius立即倒地，躺在地上一時間失去知覺，拳證馬上終結賽事。

這記在2:57出現的擊倒，不單使Wilder的KO記錄推至42次，KO率推高至97.6%，更是Wilder相隔2年又10個月後再嘗勝果。

賽後訪問中，Wilder分析自己的比賽戰術：「我試圖保持我的距離。Robert，他有一顆冠軍的心。我知道他有什麼能力。我根本沒有對他掉以輕心。我沒有把他視為理所當然。我可以從他的眼睛里（看到）他真的想要這樣。他想成為第一個成為世界重量級冠軍的芬蘭人。既然如此，他們便會來。我從Robert那裡知道這一點，所以我必須慢慢來。」Wilder又說：「我給他下了圈套，我允許他伸手，當他伸手時，我就進攻。這是一場偉大的戰鬥。」

Wilder在今場比賽中再次展示出自己驚人的KO能力，證明自己仍有足夠能力競爭世界拳王寶座。對於未來的打算，Wilder下周將滿37歲，他指自己只想再打三年，願意在這期間不惜一切代價，重新回到世界重量級頂端。

Wilder表示有意跟WBA、IBF、WBO重量級冠軍Oleksandr Usyk作賽，但他說他對和任何人打都持開放態度，包括前冠軍Anthony Joshua及Andy Ruiz Jr.。

武圖App2

【被譽為「太美的柔道家」的烏克蘭柔道選手Daria Bilodid】

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