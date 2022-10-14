洪拳與詠春｜邵氏經典武打電影　回合制交手凸出武技屬性相剋

《洪拳與詠春》（Shaolin Martial Arts），是邵氏公司在1974年推出的一部經典武打電影，由傅聲、劉家輝、梁家仁、戚冠軍等人領銜主演。對比起現時慣用的渲染手法，本片並不是要將洪拳與詠春相互比較，而是要他們通力合作，以各自的特色力抗強敵，途中還有類似於「回合制」的劇情，頗具遊戲味道。

少林武館對八旗武館

跟上世紀的大部份港式武打片相近，本片同樣是以清代的滿漢對立作為故事主軸。

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劇情講述替清廷效力的廣州八旗武館，為了打擊漢人勢力，於是找來了練得一身「鐵布衫」的巴剛（梁家仁 飾），以及精擅氣功卸勁的余比（王龍威 飾），去掃平林贊平師傅的少林武館。

倖存出來的四名弟子，遂依照林贊平的吩咐，針對著巴剛和余比的武技特色，轉投相應的武術大師。例如麥漢（唐炎燦 飾）和何振剛（劉家輝 飾），就跟隨「鷹爪王」分習「地趟鷹爪功」及「大力鷹爪功」。可惜的是，巴剛、余比的內家氣功已經達致上乘水平，鷹爪功完全克制不了他倆，反遭到他們殘殺。

於是僅餘的兩人陳保榮（戚冠軍 飾）和李耀（傅聲 飾），則分別拜入了詠春嚴大師及洪拳梁師傅門下，學習寸勁和虎鶴雙形拳。最終他們挾技擊敗了巴剛、余比，並將八旗武館鬧個天翻地覆，為師兄弟報卻大仇，全片完。

回合制升級 屬性相克

正如文首所述，本片在設計上的特色之一，正是有「回合制」的元素。主角方並非在苦練了一番後，就立刻反擊成功。他們要再經歷多一場慘敗，才能真正摸出對方的底蘊。而這點又連系到本片的第二個特色，即不同武術之間的「屬性相克」。

麥漢和何振剛之所以會去學習鷹爪功，是他們認定「地趟鷹爪功」能夠攻擊到「鐵布衫」較為薄弱的下陰，而「大力鷹爪功」則可抓破「氣功」的護身勁。但巴剛卻已將「鐵布衫」練至「縮陽入腹」的境界，當麥漢踢擊其下陰時，收不到效果之餘，反乘勢被他廢了一腿。至於余比的「氣功」亦不再畏抓擊，更能把何振剛的指勁反彈回去。

圖片擷取自 http://bit.ly/2PW78jI

圖片擷取自 http://bit.ly/2PW78jI

正是經歷過這次慘敗後，李耀便轉投洪熙官傳人門下，學習虎鶴雙形拳。蓋因此藝兼具虎爪與鶴嘴兩種手型，李耀能先以虎爪攻擊巴剛下陰，待他全力掩護下肢後，再用鶴嘴突襲雙目。而陳保榮所習的詠春寸勁，則因為距離太短，令余比卸無可卸。

姑勿論「縮陽入腹」等技是否可行，武術之間又有沒有「屬性相克」的關係，此種編排無疑會放大不同武術的特長，同時也符合了一般觀眾對該門武術的想像，即虎鶴雙形兼具「剛猛」、「靈巧」兩種風格，詠春拳則擅長埋身短打。

由是者，兩套拳法之間就不是處於競爭關係，而是各擅勝場、各有界限。因此它們要通力合作，方能力抗強敵。相較之下，近年的武打片通常會安排它們先打一場，然後為免開罪雙方習者，賽果大半都為打和；兩位師傅自此惺惺相惜，締結友好。至於本片則「迴避」了這個尷尬的場位，直接以各自的武術風格入手，並將兩者置於平等的位置。對看慣前一種操作方式的現代觀眾來說，這套70年代的老電影，可能反過來有耳目一新的感覺。

另外，在武打動作方面，劉家班的出品自然無庸置疑。尤其是本片以兩大南拳為主題，劇組處理起來就更見得心應手。例如傅聲所打的虎鶴雙形，基本上都是以現實中的洪拳套路作藍本。而戚冠軍練習寸勁的一幕，亦頗能表現出鍛煉這種勁法的難處。

跟其他經典的邵氏電影一樣，本作近年已經推出了數碼復刻版，亦有行銷歐美地區的英語版，今天的封面圖片便正是取材自英語版海報。若果各位想一睹兩大南拳共同作戰的畫面，記緊萬勿錯過這部《洪拳與詠春》！

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