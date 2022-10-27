播求VS善猜｜兩大泰拳傳奇世紀之戰　明年三月BKFC中東賽事對決

兩大泰拳傳奇善猜（Saenchai）及播求（Buakaw）即將在明年3月於BKFC中對賽！兩人合共568場職業勝場紀錄，這絕對是「神仙打架」級別！



泰拳傳奇人物善猜（Suphachai "Saenchai" Saepong）和播求（Buakaw Banchamek）將在定於明年3月18日舉行的BKFC活動中進行一場「特殊規則」的裸拳泰拳比賽。

昨天（10月26日），BKFC在官方社交媒體宣佈這場令人期待的對賽組合，該比賽預計將在中東地區舉行。

BKFC總裁David Feldman在一份新聞稿中說：「他們都有過傳奇的職業生涯，參加過許多歷史上最激動人心的泰拳比賽。搏擊運動愛好者一直對誰會獲勝抱有非常強烈的意見，現在他們將摘下手套，最終算出他們的分數。」

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善猜是舉世知名的泰拳拳王，他在職業生涯中取得了327場勝利。多年以來，善猜贏得了無數賽事中贏得殊榮，包括豐田杯錦標賽、WMC世界錦標賽、WBC鑽石腰帶錦標賽在內的各式各樣腰帶，並且兩次獲得了「年度最佳泰國拳手」殊榮。他總在4個量級中贏得了合共5條Lumpinee腰帶。

善猜以其靈活多變、流暢敏捷的技術風格而聞名。他擅長以非凡的平衡性及時機利用反架（Southpaw）技巧來使對手感到困惑。他雖然身材並不高大，但卻是幾個量級的冠軍，使之成為「以小勝大」的代表人物。技術多變、風格獨特，加上活躍於社交媒體，使他不論是台上還是台下都是名副其實泰拳名星。

善猜在2022年加盟BKFC，對陣播求的比賽將會是他在BKFC的出道戰。

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播求也是泰拳踢拳傳奇拳手，他擁有241場職業勝利的非凡記錄。在他的職業生涯中，他擁有眾多的泰拳及踢拳頭銜，當中最為人熟知的莫過於是他在日本K-1中兩度奪冠，以及與日本傳奇拳手魔裟斗的兩次激戰。

播求搏擊風格剛猛強硬，擅長以沈重的拳腳攻勢逐步擊破對手防守。Buakaw於2022年與BKFC簽約，並在泰國曼谷的「BKFC Thailand 3」中，以第一回合擊倒的方式奪下裸拳首勝。

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賽場下，善猜跟播求感情非常要好，二人經常會一起訓練、踢足球、唱卡拉OK、開派對等，在社交媒體上不時都可以見到他們的合照，以及互相作弄對方的搞笑影片。

因此，有拳迷推測善猜跟播求這場比賽很可能以「表演賽」方式進行，不期望兩人會全力以赴去分出高下。

無論如何，兩大泰拳傳奇能夠同台對賽已是難得一見，二人實力皆已是毋庸置疑，不需再證明些什麼，大家亦不用勉強再行將兩者比較了。

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