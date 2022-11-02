I-1世界泰拳大匯戰再掀激戰　香港之寶吳景聰惜敗泰國拳王尊尼

相隔三年，I-1 世界泰拳賽會昨日（1日）再次登陸九龍灣國際展貿中心匯星廳，舉辦 2022 年度世界泰拳大匯戰賽事。九場激戰，見證六位金腰帶拳王誕生。



（圖片由賽會提供）

賽事以慶祝香港回歸祖國 25 周年，以及同賀本會創辦人金袍拳王葉文龍師傅拳壇 30 周年為主題。賽會配對合共16位拳壇王者與及香港新晉精英拳手對賽，爭奪I-1拳王殊榮。同時╴賽會亦邀請到香港特別行政區立法會議員容海恩和鄧家彪，以及中聯辦人員和香港泰拳理事會貝均奇會長等，同於賽事開幕奏儀式，擔任大會主禮嘉賓，支持香港泰拳運動。

本年度再次開辦的 I-1 世界泰拳大匯戰，有香港之寶吳景聰、火鳳凰羅傑豐兩位香港拳王，和中國拳王羅杰、泰國拳王響尾蛇四人角逐世界拳王金腰帶。盧芷晴、葉穎恩兩位拳壇新晉女將對決，以及陳韋傑、米高達古奴等等搏擊界強者對戰！

輕重量級超級賽，科維 (藍方) 「一致裁定」勝 周志成 (紅方)。（圖片由賽會提供）

當晚以輕重量級超級賽揭開序幕，由香港拳手周志成對陣法國拳手科維。科維佔據身高優勢，大部份時間以遠距離打擊掌控比賽節奏。周志成嘗試加強防守主動縮短距離反擊，卻被科維以纏鬥化解。最終科維以「一致裁定」獲勝。

接下來，由盧芷晴、葉穎恩爭奪女子「I-1 超級賽金腰帶-48公斤級」 ，兩位拳壇新晉女將「巾幗不讓鬚眉」，打出相當緊張刺激的一仗，帶動現場觀眾氣氛。第一回合，盧芷晴憑藉扎實的掃踢及低掃反擊稍微佔優。第二回合，葉穎恩開始掌握對手節奏，多次瞄準對手打擊後的空檔打出拳腳組合得手。然後，葉穎恩主動壓迫配合假動作，趁使對手無法把握反擊時機之際，屢次突進打出有效組合拳。最終，葉穎恩以「一致裁定」取勝，成為I-1女拳王。

比賽重頭戲落在「I-1 世界拳王金腰帶」四人淘汰賽上。第一場準決賽由香港拳王羅傑豐對陣泰國拳王尊尼。羅傑豐在戰術上刻意避開泰國拳手擅長的纏鬥，主動維持中距離以重拳打擊為主，首回合成功取得部份點數。第二回合尊尼主動壓迫，迫使羅傑豐失去拖展拳法的距離，更在一次纏鬥中以肘擊割傷羅傑豐左眉。結果由於傷口流血不止，拳證終止賽事，尊尼以「技術性擊倒」取勝。

第二場準決賽由香港拳王吳景聰對陣中國拳王羅傑。羅傑開賽便採取主動，以高架逼近向吳景聰施壓，但香港之寶巧妙地以多變的腳法打擊及靈活的步法應對，成功封鎖對手打擊進攻。即使對手成功進入纏鬥距離，吳景聰亦以沖肘既攻且守，不讓對方取得甜頭。最後，吳景聰以「一致裁定」獲勝，晉級決賽。

「I-1 世界拳王金腰帶」決賽，吳景聰向尊尼發起挑戰，嘗試採取上一場的戰術以踢擊累積傷害，然而尊尼以沉著防守反擊應對。第二回合，尊尼發起攻勢，主動大步壓迫，使吳景聰無法施展踢擊後，再以膝擊威脅對手中段，即使膝擊落空亦佔有纏鬥優勢。最終，尊尼以「分歧裁定」擊敗吳景聰，成為新一任I-1 世界拳王。

完整賽果︰

輕重量級超級賽 - 科維 (法國) 「一致裁定」勝 周志成 (中國香港)

I-1 超級賽金腰帶 52kg - 朱嘉勤 (中國香港) 「分歧裁定」勝 陳展業 (中國香港)

I-1 超級賽金腰帶 48kg - 葉穎恩 (中國香港) 「一致裁定」勝 盧芷晴 (中國香港)

I-1 太平洋金腰帶52kg - 曹浚軒 (中國香港) 「分歧裁定」勝 姚達輝 (中國香港)

I-1 環球金腰帶 58kg - 達古奴 (菲律賓) 「一致裁定」勝 陳韋傑 (中國香港)

I-1 洲際金腰帶 67kg - 烏迪 (泰國) 「一致裁定」勝 路拿 (印度)

I-1 世界拳王金腰帶 63.5kg 準決賽

尊尼 (泰國) 第二回合「技術性擊倒」勝 羅傑豐 (中國香港)

吳景聰 (中國香港) 「一致裁定」勝 羅杰 (中國江西)

I-1 世界拳王金腰帶 63.5kg 決賽 - 尊尼 (泰國) 「分歧裁定」勝 吳景聰 (中國香港)



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