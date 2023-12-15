聖誕大餐2023｜全港酒店聖誕自助餐 附優惠連結低至6折

聖誕大餐2023｜聖誕節連接元旦，大家都會在平安夜、聖誕節、除夕倒數等節日與親朋好友聚餐及聯誼一番。很多酒店及餐廳均推出各式各樣的聖誕大餐、聖誕菜單，想與家人、好友享受豐富又至抵的聖誕大餐？01親子為大家搜羅多間酒店及餐廳的聖誕優惠！



聖誕大餐2023【1】美麗華酒店 The Mira｜Yamm｜節慶精選美饌自助餐｜74折

節慶自助午餐精選美饌(12月) 立即訂購，獨享74折

用餐時間 (週一至週五)： 中午12時至下午2時30分

12月26日用餐時間： 第一輪上午11時30分至下午2時； 第二輪下午2時30分至下午5時

1月1日用餐時間：上午11時45分至下午2時45分

票價：成人$428(原價:$471)、兒童$236(原價:$282)、四人同行$1558(原價:$2016)

必食：燒火雞配燴栗子，金巴利汁 (至12月26日)、慢烤澳洲草飼牛西冷、北京片皮鴨、新鮮即開生蠔；冰鎮海鮮：龍蝦鉗、鱈場蟹腳、鮮蟹、熟鮮鮑魚；優質刺身：海膽、吞拿魚腩 (12月16日起)、火炙M7澳洲和牛千層餅 (12月16日起)

聖誕自助午餐精選美饌 (12月24及25日) (與聖誕老人見面, 扭氣球節目) 立即訂購，獨享74折

用餐時間： 第一輪上午11時30分至下午1時30分； 第二輪下午2時至下午4時

必食：燒火雞配燴栗子，金巴利汁、慢烤澳洲草飼牛西冷、新鮮即開生蠔、冰鎮海鮮：波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、麵包蟹、鮮蟹、瀨尿蝦；優質刺身：海膽、吞拿魚腩；黑松露伊比利火腿、香煎鴨肝配芒果莎莎多士、金湯燕窩海蔘,花膠筒伴烏冬、烚波士頓龍蝦配芝士汁、意式蕃茄醬、香蒜醬、香草蛋王沙律醬)、香芒芥茉帶子

節慶自助晚餐精選美饌(12月)立即訂購，獨享74折

用餐時間：晚上6時30分至10時

12月23日用餐時間： 第一輪下午5時30分至晚上8時； 第二輪晚上8時30分至晚上11時

票價：成人$826(原價:$867)、兒童$368(原價:$471)

必食：燒火雞配燴栗子，金巴利汁 (至12月26日)、威靈頓牛柳、北京片皮鴨、新鮮即開生蠔；冰鎮海鮮：波士頓龍蝦、龍蝦鉗、鱈場蟹腳、鮮蟹、瀨尿蝦；優質刺身：紅蝦、帶子、海膽、吞拿魚腩 (12月16日起)、石鍋雞湯斑球海蔘響米 (至12月15日)、碧綠蠔皇鮑魚花膠扣鴨掌、焗龍蝦配蟹肉芝士蛋黃沙律醬、黑松露伊比利火腿 (12月16日起)

+ 1

用餐時間：12:00 - 22:00

地址：（Yamm）Mira Place, 彌敦道118-130號, 尖沙咀, 九龍香港



聖誕大餐2023【2】雅廊咖啡室 富豪九龍酒店｜「冬甩奇幻聖誕」自助餐｜7折

1. 「冬甩奇幻聖誕」自助午餐 立即訂購，獨享7折優惠

供應時間：12:00 – 14:30

(12月24,25及31提供)票價：成人$407(原價:$581)、兒童$299(原價:$427)

(12月26及1月1日提供)票價：成人$295(原價:$581)、兒童$217(原價:$427)

必食：冰鎮海鮮：雪蟹腳、加拿大麵包蟹及海；鴨肝醬批伴蘋果醬、挪威煙三文魚拼盤；日式刺身：三文魚、吞拿魚；烤美國西冷及蜜燒火腿、香煎牛柳伴鴨肝汁、烤羊架配露絲瑪莉汁、避風塘炒蟹、即煮澳洲青口、聖誕火雞

2. 「冬甩奇幻聖誕」自助晚餐 立即訂購，獨享7折優惠

供應時間：

12月23-25日：第一輪17:30 – 19:30,第二輪 20:00 – 22:00

12月26日及2024年1月1日: 18:30 - 21:30

12月31日: 19:00 - 22:00

(12月23及26提供)票價：成人$440(原價:$878)、兒童$313(原價:$537)

(12月25日提供)票價：成人$591(原價:$878)、兒童$384(原價:$537)

必食：雪蟹腳、加拿大麵包蟹及海蝦；鴨肝醬批伴蘋果醬；日式刺身：紅蝦、油甘魚、珍寶帶子；香煎盲鰽魚伴檸檬牛油汁、香煎牛柳伴松露汁、香煎鴨肝佐無花果醬及蘋果醬、烤肉眼扒、三文魚威靈頓、聖誕火雞

用餐時間：12:00 - 22:00

地址：（雅廊咖啡室）香港尖沙咀麼地道71號



聖誕大餐2023【3】荃灣西如心酒店│歡慶璀璨佳節自助餐｜63折

1. 歡慶璀璨佳節自助午餐 (12月25日已售完) / 自助晚餐 立即訂購，獨享63折

自助午餐:(12月18,19,21,29日提供)票價：成人$415(原價:$438)、兒童及長者 $347

自助午餐:(12月16-17,30日提供)票價：成人$467、兒童及長者 $377

自助午餐:(12月23,24,26,31日提供)票價：成人$568、兒童及長者 $468

自助晚餐:(12月15-17,22-23,29-30日提供)票價：成人$701、兒童及長者 $607

自助晚餐:(12月18-21日提供)票價：成人$584(原價:$680)、兒童及長者 $494(原價:$570)

自助晚餐:(12月26,31日提供)票價：成人$738、兒童及長者 $638

自助晚餐:(12月27-28日提供)票價：成人$557(原價:$680)、兒童及長者 $468(原價:$570)

必食：燒釀聖誕火雞、燒羊脾等特色烤肉、聖誕朱古力樹頭蛋糕、百果餡餅及傳統聖誕乾果蛋糕等等。

供應時間：12:00 - 14:30 /18:30 - 21:30

12月24-25日午餐 ： 首輪11:30-14:00 / 次輪14:30-16:30

12月24-25日晚餐 ： 首輪17:00-19:30 (12月24日已滿) / 次輪20:00-22:30

包括無限暢飲汽水及啤酒 立即訂購，獨享63折

*菜單因應季節性和供應情況而有所調整。

用餐時間：12:00 - 21:30

地址：（Café Circles）荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店9樓



聖誕大餐2023【4】香港逸東酒店｜生蠔、松葉蟹腳、龍蝦自助餐｜82折起

12月節日自助餐 立即訂購，獨享82折

必食：傳統烤火雞配蔓越莓醬、澳洲M5和牛肉眼扒、蜜汁焗火腿、即蒸活波士頓龍蝦、熱溶芝士專區，半溶的瑞士芝士配搭精選配料。

自助午餐 立即訂購，獨享82折

(12月18-20,27-29日提供)票價：成人$460(原價:$482)、兒童及長者 $339(原價:$383)

(12月16,17,30日提供)票價：成人548、兒童及長者 $438

必食：生蠔、小龍蝦、即切燒牛肉、日式刺身、港式燒味及素食選擇等

自助晚餐立即訂購，獨享82折

(12月27-30日提供)票價：成人$812、兒童及長者 $614

海鮮冷盤如生蠔、松葉蟹腳、波士頓龍蝦鉗、小龍蝦、海蝦及翡翠螺；即蒸活波士頓龍蝦、泰式青檸蒸魚、辣椒芫茜烤扇貝、清酒香草牛油蒸青口、即席炮製的意大利薄餅、大阪燒海鮮薄餅、泰式沙嗲蝦薄餅及照燒雞肉薄餅。

用餐時間：12:00 - 21:30

地址：（香港逸東酒店 - 普慶餐廳）佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B1樓層



聖誕大餐2023【5】港島海逸君綽酒店 Harbour Grand Cafe｜聖誕節日韓海鮮自助餐｜72折起

聖誕節自助午餐*（時間：12:00-14:30）（12月24至25日提供）立即訂購，獨享72折

價錢：成人$635 (原價：$882)、小童$445 (原價：$620)

除夕自助午餐*（時間：12:00-14:30）（12月31日提供）立即訂購，獨享72折

價錢：成人$40 (原價：$756)、小童$378 (原價：$528)

*必食：即開新鮮生蠔、烤火雞、聖誕樹頭蛋糕、薑味麵包布甸配白蘭地玉桂汁、聖誕曲奇、聖誕蛋糕

除夕自助晚餐#(時間：18:30-22:00) (12月31日提供）立即訂購，獨享72折

價錢：成人$891 (原價：$1247)、小童$625 (原價：$875)

#必食：即開新鮮生蠔、蟹腳、烤火雞、聖誕樹頭蛋糕、薑味麵包布甸配白蘭地玉桂汁、聖誕曲奇、聖誕蛋糕

用餐時間：12:00 - 23:30

地址：（Harbour Grand Café）香港北角油街23號港島海逸君綽酒店三樓



聖誕大餐2023【6】金域假日酒店 Holiday Inn Golden Mile｜Bistro on the Mile | 低至88折起

自助午餐：立即訂購，獨享88折

凍蝦、麵包蟹、凍青口、小龍蝦、翡翠螺；各款精選刺身；迷迭香燒薯、燒味拼盆、蟹肉西蘭花、避風塘式炒蟹鉗、蠔仔粥、蟹肉海鮮炒飯等等

供應時間：12:00 - 14:30

12月自助午餐 (24, 25, 31日除外)價錢：成人$429(原價：$471)、小童$297(原價：$329)、長者$341(原價：$376)

12月自助午餐 (24-26日除外)價錢：成人$627、小童$440、長者$506

自助晚餐：立即訂購，獨享88折

凍蝦、凍藍青口、麵包蟹、凍龍蝦、生蠔、翡翠螺；各款精選刺身；薑蔥蒸魚、蟹肉海鮮炒飯、香辣胡椒龍蝦鉗、炒泰式咖哩蝦、香煎蠔餅、燒乳豬及砵酒煮蠔等

供應時間：18:00 - 21:15

12月自助晚餐 (24, 25, 31日除外)價錢：成人$682 (原價：$768)、小童$473 (原價：$537)、長者$539 (原價：$614)

12月自助晚餐 (24, 25, 31日)價錢：成人$902、小童$627、長者$715

用餐時間：18:00 - 21:15

地址：（Bistro on the Mile）尖沙咀彌敦道50號金域假日酒店1樓



聖誕大餐2023【7】PLAYT 柏寧酒店｜元旦聖誕火雞自助餐｜74折

《12月及元旦聖誕火雞自助餐 》

必食：烤聖誕火雞、傳統熱溶瑞士拉可雷特芝士配烚迷你薯仔及配料、香煎北海道帶子、即煮黑松露意大利粉、酥皮黑松露蘑菇忌廉湯、熱葷包括法式芝士焗生蠔、以及脆炸流心芝士蝦丸、即開生蠔 (只限晚餐)、龍蝦、雪蟹腳等多國菜式。

自助午餐 立即訂購，獨享74折

12月27-29日：成人HK$526（12歳以上）、小童HK$359（3 - 11歳）

12月18-22日：成人HK$561（12歳以上）、小童HK$385（3 - 11歳）

自助晚餐 立即訂購，獨享74折

12月15-23, 26-30日：成人HK$799（原價HK$834）（12歳以上）、小童HK$535（3 - 11歳）

12月24-25, 31日：成人HK$1,024（12歳以上）、小童HK$684（3 - 11歳）

+ 2

自助晚餐：

星期一至日 6:30pm-9:30pm

12月23至26及31日5:30pm-7:30pm 或8pm-10pm

自助午餐：

星期一至五 12pm-2:30pm

地址：（Park Lane Hotel - PLAYT)香港銅鑼灣告士打道310號



聖誕大餐2023【8】六國酒店華麗盛自助晚餐｜龍蝦．花膠．佛跳牆｜83折

必食：聖誕火雞配雞肝汁、惹味蜜汁菠蘿焗火腿、口感豐富的焗威靈頓牛柳、美國特級有骨肉眼、鐵板燒、鮑汁燴花膠、鮮冬菇蠔皇扣鴨掌及佛跳牆

【2小時華麗盛宴‧自助晚餐】立即訂購享83折優惠

日期：15-22, 26-29/12/2023 & 1/1/2024

時段A (17:45 - 19:45) 或 時段B (18:15 - 20:15)

價錢：成人 $719（原價： $866.8）、小童 $438（原價： $547.8）

日期：23-25 & 30-31/12/2023

時段A (17:45 - 19:45) 或 時段B (18:15 - 20:15)

價錢：成人 $811（原價： $976.8）、小童 $548（原價： $657.8）

【4.5小時華麗盛宴‧自助晚餐】立即訂購享83折優惠

日期：15-22, 26-29/12/2023 & 1/1/2024

全時段 (17:45 - 22:15)

價錢：成人 $830（原價：$976.8）、小童 $548（原價：$657.8）

日期：23-25 & 30-31/12/2023

全時段 (17:45 - 22:15)

價錢：成人 $924（原價： $1086.8）、小童 $658（原價： $767.8）

+ 1

用餐時間：17:45 - 22:15

地址：Le Menu西餐廳（香港灣仔告士打道72號一樓）



聖誕大餐2023【9】Cafe A 歷山酒店｜節日自助午餐｜7折

平日半自助晚餐（星期一至四；節慶日、公眾假期及前夕除外）立即訂購，獨享7折

享用豐富的前菜及沙律、即開新鮮生蠔、冰鎮海鮮、精選刺身、是日西式餐湯及老火中湯、Movenpick 雪糕無限供應 、精選甜點及特飲專區等…

供應日期：2月6日起至12月31日

時間：18:30 - 21:30

價錢：(每位) 成人(12歳或以上) $375 (原價：$515)、(每位) 兒童 ( 4- 11歳) -$295 (原價：$405)

節日自助午餐 立即訂購，獨享7折

必食：慢烤火雞配金巴利汁、葡萄牙海鮮飯、傳統聖誕樹頭蛋糕、芒果拿破崙、即開新鮮生蠔、鱈場蟹腳、花雕醉鮑魚、精選雜錦刺身、瑞士熱熔芝士、香煎鴨肝伴法包、清酒煮蠔、頂級美國西冷牛扒、和牛肉醬千層等。

用餐時間：18:30 - 22:00

地址：（CAFÉ A 歷山餐廳 / 宴會廳）香港北角城市花園道32號（港鐵炮台山站B出口）



聖誕大餐2023【10】MOMO Cafe 西環萬怡酒店｜繽紛聖誕歡樂新年主題自助餐｜6折

必食：冷盤海鮮區：冰鎮鮮蝦、愛爾蘭黃金螺、鮮蜆、黑殼青口、雪場蟹腿、新鮮刺身及即開生蠔；周打海鮮湯、法式龍蝦濃湯；紐西蘭肉眼牛扒、燒優質西冷牛扒、燒豬仔骨或香草燒羊腿、烤原隻火雞；聖丹尼爾風乾火腿及堂烤瑞士烤芝士、紅酒燴雞、三文魚威靈頓。

立即訂購，獨享6折（只適於12月11至30日, 12月23-26日及31日除外）

自助午餐(星期一至五)價錢：成人$238 (原價：$298)、小童$174 (原價：$258)、長者$206 (原價：$218)

自助午餐(六至日及公眾假期)價錢：成人$294 (原價：$368)、小童$230 (原價：$875)、長者$262 (原價：$328)

自助晚餐(星期一至五)價錢：成人$397 (原價：$568)、小童$278 (原價：$398)、長者$369 (原價：$528)

自助晚餐(六至日及公眾假期)價錢：成人$478 (原價：$598)、小童$342 (原價：$875)、長者$446 (原價：$328)

立即訂購，獨享6折（只適於12月23-26日及31日）

自助午餐(12月23-26, 31日)價錢(用餐時間：11:30am-1:00pm）

成人$318 (原價：$398)、小童$254 (原價：$318)、長者$393 (原價：$358)

自助午餐(12月23-26, 31日)價錢(用餐時間：1:30pm-3:30pm）

成人$342 (原價：$428)、小童$278 (原價：$348)、長者$310 (原價：$388)

自助晚餐(12月23-25日)價錢(用餐時間：5:30pm-7:30pm）

成人$502 (原價：$628)、小童$374 (原價：$468)、長者$470 (原價：$588)

自助晚餐(12月23-25日)價錢(用餐時間：8:00pm-10:30pm）

成人$534 (原價：$668)、小童$406 (原價：$508)、長者$502 (原價：$628)

自助晚餐(12月26及31日)價錢：成人$518 (原價：$648)、小童$390 (原價：$488)、長者$486 (原價：$608)

+ 1

用餐時間：12:00 - 21:30

地址：香港萬怡酒店(西環) - MoMo Café 西營盤干諾道西167號



聖誕大餐2023【11】珀薈酒店 Uptop Bistro and Bar｜01獨家88折

Uptop Bistro and Bar 五道菜聖誕節日晚餐限定於 12 月 24 及 25 日晚上供應。主菜可以二選一，「龍蝦尾配慢煮比目魚柳併帶子，龍蝦汁」或「美國西冷牛扒 (8安士) 拼蒜片炒和牛粒、黑松露薯角」，兩款皆華麗美味。最後甜品奉上「摩天輪聖誕甜品拼盤」，為晚餐帶來完美點綴。

套餐選擇：

1. 聖誕節日晚餐（一人用）| 01空間獨家優惠$772（原價: $867）

2. 升級至蟹餅至尊 | +$98

3. 升級專享3杯精選葡萄酒搭配 | +$208/位

立即訂購，獨家88折

01空間獨家優惠：免費精選葡萄酒一杯

用餐時間：18:00-20:00 或 20:30-22:30（選其一）

地址：（Uptop Bistro）19/F,117 Chatham Road South,Tsim Sha Tsui,Kowloon,Hong Kong

