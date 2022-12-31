我們沒有離開香港｜停課網課復課——教育重擔更重了｜走吧！2022

2022年疫情反覆，教育界也變化多端——停課不停學、師生移民潮、《價值觀教育課程架構》出台、《基本法及香港國安法》測試、制訂《教師專業操守指引》、——層層壓力不斷堆積，壓在前線教育人員肩上。除此之外，教育人員還須兼顧教書、出卷、批改作業、管理學生、面對家長、應付評審、處理行政工作、自覺維護國家安全.....百上加斤之下，教育人員要將「人」的「一木一石」疊得牢固，千百倍的勤勞並非理所當然，迎面而來更多的是滿滿疑問和苦苦掙扎：還繼續教書嗎？還要留在香港嗎？而對剛剛投身於教育行業的「社會新鮮人」，又是如何感受這一年來關於教育政策和社會環境的鉅變？為何仍然選擇留下繼續從事教育工作？



2022，過得並不容易。很多年輕人遠走他鄉，但還有更多年輕人留下來守護家園，他們仍然懷揣着各種各樣的夢想，希望和這座城市共同承擔、一起走得更遠。



疫情反覆，教育界首當其衝，學生要適應疫情帶來的變化，而老師如是。(梁鵬威攝)

上課模式多變

教學重擔不變

「疫情不斷變化，都是不可控的因素。」一年將盡，坐在身旁的嘉慧回顧過去一年社會發生的大小事，道出她身在其中的感慨，還有作為教學工作者的辛酸。

2021年11月，本港第四波疫情見底，除舊迎新之際，復常初露曙光。始料不及的是，新年之初，傳播力較強的Omicron變種病毒，迅速傳入社區，市民迎來最嚴峻的第五波疫情，中小學復課無望。2月底疫情肆虐，3月初見頂回落，到6月Omicron持續變異，社會遲遲走不出陰霾，中小學生提前放完了暑假，進入每日快測的生涯；直到年底，特首李家超宣布解除多數防疫措施，經歷停課、網課、半復課的中小學，全日面授指日可待。

市民的健康和生計大受影響，而對35.1萬小學生和33.5萬中學生而言，他們要在來回切換的教學模式——網上授課、半日面授，和反復多變的學校假期中好好學習及茁壯成長，重擔便落在了前線的教學人員身上。在主流小學擔任教學助理的嘉慧正是其一。

嘉慧是數學科的教學助理，同時負責學校社工組和特殊學習需要（SEN）學生組的工作，支援SEN學生上課，包括特殊學習困難、注意力不足、自閉症的學生，關顧他們的情緒需要。她還兼讀特殊需要的教育學位，以實習教師身份，備課、教書和改作業。

任職小學數學科教學助理的嘉慧，表示疫情帶來的種種變化，難免有些疲累。(影片截圖)

SEN生難適應

冀教育局增援

過去一年裡，嘉慧在工作、學業和實習中來回奔波，還要適應疫情帶來的種種變化，難免有些疲累：「今年年初還在網課，到了四月，又變為半日面授，到了近一兩個月，又恢復成全日制面授，對學生或者教育工作者，都很困難。」

特別是適應問題，學生養成半日面授的學習模式，要改回全日面授，他們的生活習慣、精神面貌和社交需求，都在打破、重組。主流學生如是，SEN學生更如是。在疫情前，他們和主流學生一起上課，或許被視為異類，又或在學習或情緒行動方面遇到困難，本就需要更多支援；在疫情後，既要面對突如其來的變化，又要重新適應有別於以往的學習模式，無疑需要更多幫助——可惜當局資源有限，責任又壓在教師身上。

嘉慧坦言，縱然教育局制定了一系列的指引和措施，如《預防2019冠狀病毒病學校健康指引》、《就復課為學生提供的情緒支援》等等，幫助學校的教學工作，協助學生處理因疫情可能產生的情緒和重新投入校園生活；而學校和老師也都竭盡最大努力，協助學生適應不斷變化的學習環境，但這些幫助似乎跟不上「不可控」的變化。她以「融化」表情形容這一年來的感受，「有時候是真的很累」，但疲累的時候，總會收到SEN學生的畫作，花朵、心、人物和字跡——幾筆的木顏色和感謝的話，憊意便一掃而空。

被問到曾否想過離開香港？嘉慧說沒有打算：「其他地方都有問題和困難。即使有一天香港變差，都會想嘗試堅持、留下。」她解釋，一方面，是因為剛工作不久，還未深入了解教育行業，仍想成為正職老師，為學生做更多；另一方面，又因為土生土長，家人和朋友都在香港，她也希望盡力做好自己崗位的工作，幫助更多學生。