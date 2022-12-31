我們沒有離開香港｜關注弱勢——要讓前線清潔工被看見｜走吧！2022

清潔工，每日清潔大街小巷，是高樓林立的城市下，看不見的一群人。疫情這三年，用完即棄的口罩、混合着唾液的紙巾團、沒妥善包裹的快測包——垃圾與病毒的關係，比以往更加緊密。但對城市人來說，扔掉垃圾是那麼的簡單、自然，以致無人記起，扔掉的種種傳播病毒的風險，最終由前線的清潔工友來承擔。在疫情反覆、防疫政策多變的一年裡，社工界的「新鮮人」阿昇，走在勞工問題的最前線，眼看不少朋友選擇離去，難免會有疑問和掙扎：還繼續從事社會服務嗎？還留在香港嗎？他留下來的原因，既源於對這片土地的熱愛，又有與弱勢群體同行的心。



2022，過得並不容易。很多年輕人遠走他鄉，但還有更多年輕人留下來守護家園，他們仍然懷揣着各種各樣的夢想，希望和這座城市共同承擔、一起走得更遠。



清潔工是疫下最高危的行業，隨時染疫而不自知。(資料圖片)

從防疫裝備到勞福保障

前線清潔工友總被忽視

阿昇是一名社工，在關注清潔工權益的機構工作。過去一年，他目睹工友面對疫情帶來的健康隱患所處的擔憂，也看到工友在反覆多變的防疫政策下，失去了應得的權利。

「疫情由二月開始爆發，去到四月慢慢開始回落，其實隔離令、疫苗政策和病假補償的規定一直在變。」阿昇提到，今年6月15日立法會三讀通過的《2022年僱傭（修訂）條例》（《僱傭條例》），看似保障弱勢，但實際上仍有漏洞。

當中訂明僱員因遵守隔離令、檢疫令或圍封檢測規定，以致活動範圍受限制而缺勤，將被視為病假，符合《僱傭條例》下相關資格的僱員可領取疾病津貼；若僱員因遵守有關防疫規定而缺勤並因此被解僱，屬於不合理解僱；不過，該條款不設追溯期，導致一些工友無法追討賠償。例如有位工友3月染疫，但到6月尾才收到3月時的「隔離令」，而由於沒有追溯期，就算有了一張過期的「隔離令」，也只能獨立承受缺勤的損失。

2018年8月，立高過百名觀塘區工作的清潔工罷工抗議食環署刻薄。（資料圖片／羅君豪攝）

《國安法》衍生自我審查

留在香港才能持續參與改變

改變豈止疫情。2019年反修例風波的爆發，觸發《香港國安法》於2020年6月30日的實施，一年半過去，阿昇坦言社福界至今仍有不少疑慮。「《國安法》的好處就是維穩。但我們組織勞工時，做一些比較激進的勞工行動或者罷工，到底會不會影響國家、社會安寧？」阿昇說，種種疑慮難免導致社福界在爭取勞工權益時會「自我審查」。

儘管如此，整體而言，阿昇仍為過去一年的勞福工作感到欣慰，因為他看到了很多工友身上的智慧和「閃光點」。而最令他感到開心的，是社區也有越來越多商戶和居民關注他們、認同他們。「弱勢群體不只是有『慘』的向導，他們的智慧都可以在社區分享和被認可。」阿昇的工作初衷，是想成為工友的「同行者」，陪伴他們面對困境。

他說暫時未有打算離開香港。這或許是源於他對香港這片土地的熱愛：「我有個想法是，無論我到了哪個地方，其實我的心，都很關注香港的事態發展。如果我離開了，似乎我的參與權、為社會政策提供意見的機會——這些改變的機會將越來越少。」