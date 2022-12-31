我們沒有離開香港｜鐵路夢——身處何方都會為香港努力｜走吧！2022

「其實我從小就是『鐵膠』！」香港鐵路發展研究組成員Alex回憶起，十年前在紅磡居住時，正值黃埔地鐵站興建，因而萌生對鐵路、城市規劃的興趣，及後透過互聯網認識志同道合的鐵路迷朋友，成立鐵路研究組織，立志將鐵路文化推而廣之。



2022，過得並不容易。很多年輕人遠走他鄉，但還有更多年輕人留下來守護家園，他們仍然懷揣着各種各樣的夢想，希望和這座城市共同承擔、一起走得更遠。



兒時異想天開

萌生城市責任

在一般人眼中，鐵路迷的舉動或許有種莫名瘋狂，每見新鐵路就拔足狂奔，但身為其中一員的Alex笑問：「這不就是青春嗎？」回想仍是中學生的2015年，某天和幾個同為中學生的鐵路迷們忽發奇想，提出「北區輕鐵」這個構思，但經過一番討論，最終並沒有向政府和港鐵提交實際草案。不過，這次的異想天開也成功開啟了他們對於城市未來的另一番想像，開始萌生認真研究香港新鐵路項目的興趣，從而成立香港鐵路發展研究組，並且開設網站積極討論，包括未來道路設立、交通運輸規劃、鐵路技術知識等等。

有些人可能覺得這些「鐵膠」只是隨便玩玩而已，但實際上，Alex已把香港鐵路發展研究組的工作，看作是對這座城市的責任和承諾。儘管「有汗出，無糧出」，但一路走來這七年，當初那群天方夜譚的小朋友已經長大成人，這個天馬行空的組織也漸漸得到市民大眾和關注機構的信任——每當政府發布新發展計劃時，都有傳媒邀請他們發表意見。這份信任讓Alex感到道重任遠，更加希望組織可以專業化，發放更加準確、全面、易明的資訊，帶領公眾更加深刻認識議題、參與討論，從而促進政府改善施政。

關注鐵路規劃

改變未來出行

對新成立的運輸及物流局來說，今年算是相當充實的一年，因為當局推出不少交通基建項目，例如東鐵綫過海段、將軍澳跨灣大橋等，明年更會有明日大嶼鐵路、港深西部鐵路等大型發展規劃。但在Alex看來，政府做得多並不代表做得好，因為他關注的是這些項目能否切切實實回應市民出行需要，好讓乘客能舒舒服服到達目的地。因此，他們將會持續關注政府如何發展鐵路規劃、怎樣改善現有飽和問題等等，並冀引發公眾探討。

被問到會否離開香港，Alex認為自己年紀尚輕，將來或有需要到不同地方充實經驗和豐富閱歷。但他強調，不過無論自己留也好、走也好，他日不管身處何方，仍然會為自己成長的城市去努力和付出。至於自己一手建立的組織，他希望將來會有更多有志之士加入和接棒，也歡迎廣大市民給予更多意見啟發深入研究，一起為建構理想的香港努力。