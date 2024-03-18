韓棒球賽驚見「超緊身褲美女」惹火身材擄獲全場目光　竟是這影后

道奇大軍訪韓，17日與韓國職棒培證英雄練習賽先交手。



日籍球星大谷翔平打第2棒DH，預定上場2打席，賽前開球秀特地邀請韓國女演員全鐘瑞登板投球，她的火辣身材擄獲全場目光。

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29歲的全鐘瑞於2018年憑李滄東執導的《燃燒烈愛》出道，出道3年已獲百想藝術大賞「電影部門 女子最優秀演技賞」，出色的演技及白皙皮膚和性感身材都受到大批粉絲關注。

她曾透露為了維持好身材，自己每天都會運動，從學生時期就很喜歡運動，平日飲食以低糖、低鹽、低油為主，多攝取原型食物。

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道奇17日在高尺巨蛋對上培證英雄，今（18日）對韓國國家代表隊，20日起再跟教士2連戰。

全鐘瑞今身披道奇球衣，卡其色緊身褲搭配道奇藍線白色高筒襪站上投手丘，火辣身材畢露，不過看起來表情相當冷靜，在大跨步投出第一球後，輕鬆揮揮手就離開了場上。

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而全鐘瑞開球登場也令不少球迷感到好奇，紛紛留言回應：

「那個可愛的女孩是誰？」

「是誰投第一球？」

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