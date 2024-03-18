韓棒球賽驚見「超緊身褲美女」惹火身材擄獲全場目光 竟是這影后
撰文：中天新聞網
出版：更新：
道奇大軍訪韓，17日與韓國職棒培證英雄練習賽先交手。
日籍球星大谷翔平打第2棒DH，預定上場2打席，賽前開球秀特地邀請韓國女演員全鐘瑞登板投球，她的火辣身材擄獲全場目光。
美國球員也看呆 點圖放大瀏覽全鐘瑞投球影片截圖：
+11
29歲的全鐘瑞於2018年憑李滄東執導的《燃燒烈愛》出道，出道3年已獲百想藝術大賞「電影部門 女子最優秀演技賞」，出色的演技及白皙皮膚和性感身材都受到大批粉絲關注。
她曾透露為了維持好身材，自己每天都會運動，從學生時期就很喜歡運動，平日飲食以低糖、低鹽、低油為主，多攝取原型食物。
點圖放大看更多全鐘瑞美照：
+14
道奇17日在高尺巨蛋對上培證英雄，今（18日）對韓國國家代表隊，20日起再跟教士2連戰。
全鐘瑞今身披道奇球衣，卡其色緊身褲搭配道奇藍線白色高筒襪站上投手丘，火辣身材畢露，不過看起來表情相當冷靜，在大跨步投出第一球後，輕鬆揮揮手就離開了場上。
【相關圖輯】韓國索爆女高爾夫球手成績普通卻因噴血服裝爆紅：請專注我的球技（點圖放大瀏覽）：
+20
而全鐘瑞開球登場也令不少球迷感到好奇，紛紛留言回應：
「那個可愛的女孩是誰？」
「是誰投第一球？」
籃球員MMA亂鬥 「啦啦隊18號」可愛到搶Fo 私下兩腿功夫更驚人超強棒球長腿美女vs投球機影片瘋傳 勁到獲職業球隊邀請去開波學界籃球「箍牙美少女」爆紅 私下打扮曝光 球場外竟是性感辣妹日棒球青年患血癌 瀕死邊緣床邊竟出現一位天使 結局惹哭無數人日本大叔一屋高爾夫球棍但完全唔打 房間專登唔執 原因十級催淚日本最強棒球美女撞臉馮盈盈？露長腿接實時速200km鬼影變幻球
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】