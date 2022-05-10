超強棒球長腿美女vs投球機影片瘋傳　勁到獲職業球隊邀請去開波

曾接受《ETtoday運動雲》獨家訪問的台灣21歲素人長腿女大生賴Ki，因投擲九宮格影片，超標準動作爆紅，本周末14日賽前將受邀至富邦悍將「Loving Day」主題日新莊棒球場開球。



21歲的賴Ki完全沒有任何運動項目的專業訓練，憑著一顆愛棒球的心培養出優秀的棒球技巧，常在個人社群分享投球及打擊影片，外型亮麗且打擊投球皆能左右開弓，流利動作更是驚艷許多網友及球員，賴Ki也希望透過自己的分享讓越來越多女生喜愛上棒球。

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富邦悍將本周末14、15日在新莊棒球場，舉辦「Loving Day」主題日，住在新莊的賴Ki常會到場支持悍將，這次也將登上新莊棒球場的投手丘帶來精彩的開球。

賴Ki先前接受《ETtoday運動雲》獨家訪問時提及，自己是天生的左撇子，後來被改為右撇子；平時寫字、吃飯仍以右手為主，運動大多以左手居多。

賴Ki就讀教育大學，沒有相關體育背景，不過從小熱愛運動，「小學3年級時就很喜歡棒球，曾被推薦加入球隊，但為了顧及課業，沒有往體育發展，有空還是會去大魯閣打打球運動」。小時候喜歡兄弟，在富邦認養新莊棒球場後，也很支持富邦。

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