籃球員MMA亂鬥 「啦啦隊18號」可愛到搶Fo 私下兩腿功夫更驚人
撰文：中天新聞網
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台灣T1聯盟的桃園雲豹與台啤英熊上月爆發職籃史上最大衝突，雲豹的陳孝榕與英熊的蔣淯安在比賽過程中爆發激烈的肢體衝突，進而使得英熊助理教練林玠禾也在見狀之後，憤而衝上場打陳孝榕，然而，英熊總經理哈孝遠在衝突發生的當下則是冷靜地坐在一旁。
對此，當時站在哈孝遠旁邊的台啤啦啦隊18號女孩也意外成了亮點，事後也有眼尖的網友神出該名女孩的IG。
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這場被網友堪稱是「天母大亂鬥」、「台版奧本山大亂鬥」的比賽，除了引發全台球迷討論之外，就連大陸網友也都相當關注，更有許多網友指出，台灣職籃的轉播好真實，且紛紛不敢相信，鬥毆衝突竟然全程直播。
也有許多網友紛紛錯重點表示，衝突發生的當下，站在英熊總經理哈孝遠旁的18號啦啦隊女孩實在太可愛，且將她的IG給起底出來。
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台啤啦啦隊的18號女孩叫做陳雅鈺，暱稱是Yami、IG帳號「Yami陳雅鈺」，畢業於台灣戲曲學院民俗技藝學系。
本身愛跳舞的她，過去曾經參加中天綜合台節目《大學生了沒》中的「氣質才藝神正妹」單元，當時她也在節目中展現自己超軟Q的柔軟度動作，舉凡「一字馬」、「抬腿彎腰」及「M字腿」動作，都令當時的主持人及來賓紛紛感到吃驚。
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