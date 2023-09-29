戴安全套都會「戴錯」？三個步驟教你如何正確戴套　搞錯恐生性病

在性行為中使用安全套，是目前最常見的一種避孕及防止性病的方法，但似乎有許多人不太清楚如何正確使用安全套，若安全套使用錯誤，效果則會大打折扣。



台灣泌尿科醫生高銘鴻近日在Facebook Page上分享簡單的三個步驟，讓你輕鬆學會安全套的正確用法！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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步驟一、小心地打開包裝

在開始性行為前，必須將安全套的包裝小心地撕開，若用牙齒或尖銳物品打開安全套，很容易刺破安全套。最佳的做法是用手稍微將安全套撥離包裝邊緣，再用手撕開包裝。

步驟二、戴上安全套，注意氣泡

在陰莖勃起時，將安全套輕輕地套在龜頭上，然後捏住套子的頂部，用另一隻手捏住套子的底部，並展開套子。務必要確保安全套完全套住小弟弟，並沒有產生氣泡，以確保套子不會在使用過程中破裂或鬆脫。

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步驟三、到最後都不能鬆懈

在性行為結束後，陰莖還沒完全軟化時，先抽出陰道，然後輕輕地將安全套從陰莖上拿下。有些人會等小弟弟軟下去，才抽出陰道，但這樣很可能會讓安全套意外鬆脫。然後用紙巾或衛生紙包裹好使用過的安全套，最後將其放入垃圾桶。切勿將安全套丟入馬桶，以免造成堵塞。

安全套屬於一種醫療器材，主要用來作為避孕或預防性病的傳遞，選購安全套時應先看清楚包裝上有醫療器材許可證字號，並要詳閱說明書再正確使用。

性行為過程中切記一定要全程使用安全套，不是做到一半時才開始戴，也不需一次戴上兩個安全套，因為套子之間容易因產生摩擦而破裂，反而更加不安全。

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