性愛｜百萬美國人做錯一件事「恐感染性病」專家：將細菌帶入體內

根據研究，約40%人承認在性交過程中使用自己或伴侶的「唾液當潤滑劑」，部分研究更表明，對於男男性行為者來說，這個比率接近90%。英國牛津大學性健康專家、英國性健康和愛滋病毒協會（BASHH）成員戴恩娜（Danae Maragothakis）警告，這麼做可能導致感染念珠菌（candidiasis），或將淋病（性傳染病）細菌帶進體內。



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《每日郵報》報導，戴恩娜揭露數百萬美國人在情事中做錯的習慣，即「唾液當潤滑劑」，她在一段超過72萬觀看次數的TikTok影片中表示，「雖然唾液可能隨時可供您使用，但不應該用它來代替潤滑劑。」

她解釋，口水中含有分解食物的唾液澱粉酶，容易刺激皮膚，進入陰道後還會擾亂健康的腸道微生物菌叢，面臨念珠菌感染風險，導致鵝口瘡（thrush）或細菌性陰道炎（Bacterial Vaginosis）。有時，唾液也會引發炎症，產生搔癢和灼熱感。

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另外，她也指唾液可能帶有傳染性淋病（gonorrhea），但科學家尚不清楚淋病傳播需多少唾液。淋病是一種細菌感染，當精液、陰道分泌物或唾液進入生殖器、肛門或口腔時就會傳播。傳染病專家薩拉博士（Dr Sara Bares）說，不太常見的是，披衣菌也存在於唾液中，可透過接吻及口腔與生殖器接觸傳播。梅毒則不太可能透過唾液傳播，但引起梅毒的細菌可能存在於口腔潰瘍中，因此可透過接吻傳播。

婦科醫生費利斯（Felice Gersh）告訴Health.com，由於揮發和乾燥快速，唾液也無有效潤滑功能。美國疾病管制與預防中心（CDC）公告，2021年全美披衣菌、淋病和梅毒感染病例達到破紀錄的253萬例。

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