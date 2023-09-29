世紀渣男？人妻染性病被老公懷疑不忠　上媽媽谷意外揭極心寒真相

撰文：聯合新聞網
出版：更新：

幸福的婚姻人人稱羨，但並非所有人都擁有這樣的運氣。

國外一名二寶媽訴說自己的處境，除了染上無法治癒的性病，丈夫也離家，她也道出來龍去脈。

文章一出，引來不少網友同情，並痛批男方「人渣」。

上媽媽谷憑一個網友的大頭照驚悉超心寒真相（點圖看原文全文）：

+16
【現眼報】小三終變正宮　中年老公竟又偷食　最後才知更心寒真相婚前老爺竟要求「同佢瞓一晚」　堅稱係家族傳統：這樣才不會出軌【最狠復仇】已婚瑜伽教練偷食單親媽後情變　竟揸車互撞對方個仔

據《鏡報》報導，國外一名二寶媽與丈夫結縭十年，丈夫經常出差。

近期，她在瀏覽一個媽媽們專屬的臉書社團時，當中一則「給丈夫喝一杯放了瀉藥的茶，這樣他隔天就不會去看足球比賽」的貼文湧入不少留言，原PO表示，由於自己喜歡看留言，因此很仔細地瀏覽內容。

沒想到因為愛看留言的習慣，讓她驚覺被丈夫背叛。原PO發現自己的丈夫竟出現在一個女留言者的大頭貼照中，是一張兩人合照。

她於是去看該名女留言者的個人資料，才發現丈夫有「雙重身分」，用了另一組名字和姓氏與對方結婚。「他們結婚兩年了，孩子大概14個月大」，原PO並說有寄信告訴小三，卻發現對方完全知道男方已婚。

【延伸閱讀】偷偷代哥哥扮生日派對小丑　老婆一舉動洩驚人姦情：全家得我唔知（點圖放大瀏覽）：

+18

如今，原PO已聘請律師打離婚官司，丈夫則離家和小三住在一起，而且以還有一個孩子要養為由，拒絕給贍養費，更威脅就算辭職也只會付最少的贍養費。

原PO也在文中提到8個月前發現自己染上無法治癒的性病，丈夫還責怪她，說她對這段婚姻不忠，她崩潰說道「因為性病和孩子，我的生活難以重建」。

該名二寶媽的處境讓眾網友同情，並怒批男方行徑惡劣，也紛紛給予建議和鼓勵，「妳的遭遇令人心痛」、「妳要告他重婚罪」、「遺憾妳被丈夫傳染了性病，一定要讓他付出代價」、「他就是個人渣」、「那個小三跟妳丈夫一樣爛」、「拜託告他，要他為性病賠償，要他付贍養費、子女扶養費和至少一半的婚姻資產」。

【同場加映】「外母偷食女婿」被發現　人妻「毀滅式報復」　爆炸性對話全公開（點圖放大瀏覽）：

+25
偷食妻發錯短訊畀老公後秒撤回　人夫卻已知自己被綠：應否揭穿？陌生女奪命連環call　男友即場「食廁紙證清白」　網民提恐怖猜測男友20歲仲「同妹妹一齊沖涼」堅稱沒有感覺　網民打死唔信冇歪念七國咁亂｜老公細佬個前女友被搞大肚殺上門　經手人身份嚇呆全家老闆娘竟要求私家看護幫佢「同老公生BB」　仲強調可讓出正宮位置婚禮前一日撞見未來奶奶同未婚夫一齊入浴室　噁心真相令佢秒悔婚

延伸閱讀：

人間悲劇！年輕夫婦服毒亡留3子女 死前拍片曝驚人內幕

異食癖！印度男腹痛就醫 醫師開刀驚見螺絲、鈕扣等60種異物

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

帽事嘅
婚外情
離婚
婚姻
Reddit
第三者問題
熱話
聯合新聞網