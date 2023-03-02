瑜伽球變辦公椅！員工稱助改善腰痛　網民：失平衡跌倒計工傷？

若然使用瑜伽球當作辦公室座椅，大家能接受嗎？日本陸續有縣市為改善上班族的腰痛問題，引入瑜伽球當作辦公室座椅，和歌山縣田邊市政府也引入坐瑜伽球措施，更發現大多數改坐瑜伽球的員工認為可改善坐姿及腰痛問題，會繼續使用。不過措施亦引來網民質疑，認為坐上去長時間工作會無法集中，而且沒有椅背，長時間使用或會為腰部造成更大負擔，得不償失。



埼玉縣富士見野市去年3月已引入瑜伽球代替辦公室座椅。（富士見野市政府圖片）

日媒報道，和歌山縣田邊市為了改善員工腰痛問題，引進瑜伽平衡球取代傳統辦公室座椅。自上年2月開始，允許所有員工自費購入，市職工互助會接獲68名員工下單，共購入70個瑜伽球。同年10月為了解瑜伽球的成效，互助會進行了問卷調查，68人當中有32人平日上班工作會坐在瑜伽球上，其中19人認為能有效改善他們姿勢和腰痛問題，更有20人表示會持續使用。

截至2018年11月1日，市長辦公室等37個部門共引入63個瑜伽球，供大家共用。提出引入瑜伽球的總務經理西貴弘（Takahiro Nishi）表示，除了希望改善員工腰痛和坐姿問題，員工亦不再容易打瞌睡，間接提升工作效率。2021年10月開始，市政府允許員工自費購買瑜伽球在辦公室使用。新政府大樓預計在2023年3月完工，之後辦公空間將會擴大不少，估計或有更多員工將使用瑜伽球。除了和歌山縣田邊市，日本陸續有其他地方政府改用瑜伽球代替辦公室座椅，如埼玉縣富士見野市和岐阜縣白川町。

有網民認為長時間使用瑜伽球或會為腰部帶來負擔，只要加上椅背便很完美。（ Laura Davidson _ unsplash）

措施被分享到網上後，網民有不同看法，有人認為背部疼痛問題的確得到改善。不過亦有不少人質疑成效，「似乎無法專注工作」、「如果失去平衡，跌倒骨折算工傷嗎？」，更擔心長時間使用或會為腰部帶來負擔，只要加上椅背便很完美。