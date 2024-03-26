內地馬路口執到蘋果iPhone手機 好心聯繫機主歸還 對方竟然咁做
撰文：中天新聞網
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大陸山西長治一名男子日前拾獲一支手機，隨即聯繫失主歸還。
不料這名17歲少女反控男子偷走手機殼內200元（人民幣，下同）現金，雙方鬧上警局。
偷了錢卻歸還手機？連警察都看不過眼幫口（點圖放大瀏覽當時情況）：
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據《後浪視頻》報導，郭女士向媒體投訴，其父親23日在路口紅綠燈撿到一支蘋果手機（iPhone），歸還時手機失主反稱手機殼裡有200元人民幣現金不見了，還一口咬定就是郭父拿走了。
郭女士表示，17歲少女偕同母親與男友一同上警局報案，男友在一旁不斷咬耳朵疑似在出主意。
當時她曾把少女拉到角落詢問，對方坦承手機殼裡沒有錢，但到了警員面前又改口有錢，讓她覺得做了好人好事反被訛詐，很心寒。
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郭女士出示雙方在警局對質影片，就連接案警員都忍不住發聲反問17歲少女，「你怎麼證明手機裡有200塊錢」、「人家是撿了手機，不是偷了手機，偷了手機不用你找，我們就把他逮了」。
最終在警方調解下17歲少女道了歉，但其母親仍一直堅持錢被郭父拿走。
相關新聞一度登上陸網熱搜，網友紛紛為郭父抱不平，直呼：
「真拿你這兩百，手機都沒必用給你送回去」
「那這個手機應該不是她的，這手機殼裡沒有兩百塊」
「就算是作為感謝給200元也不多吧」
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