台灣恐怖「的士色魔」趁女乘客酒醉 載至停車場洩淫慾 拍片分享
撰文：聯合新聞網
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台灣辜姓的士司機，涉嫌在2020年5月間，趁的士司機女派單員酒醉，接單載她返家。
卻趁女子不省人事脫衣摸胸，還拿手機錄下猥褻過程，甚至傳影片給黃姓友人觀看，朋友直接報警告發。
士林地檢署偵結，依乘機猥褻罪嫌起訴辜男。
手機拍下猥褻過程 影片傳給朋友反被告發（點圖了解更多）：
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辜姓的士司機加入白牌車群組，認識群組中的女派單員。
2020年間5月，女子和朋友在北部地區聚會，席間酒醉，想搭的士回家，因此在工作的派單群組中「丟單」。
辜男見狀接單，開車到場載送女子。
起訴指出，辜男見女子酒醉不省人事，涉嫌滿足性慾，載著女子回到女子住處的地下室停車場，直接在車內放平座椅、拉開女子上衣，伸出鹹豬手摸胸。
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甚至還拿手機拍下猥褻過程，隨後傳影片給黃姓朋友炫耀，朋友見影片發現女子遭受不法侵害，隨即報警告發。
辜男到案後坦承犯行，確實在車上摸胸、拍影片，還傳給朋友觀看。
檢察官依被告自白及被害女子、告發人證述、本案影片等，認定辜男涉犯乘機猥褻、妨害秘密罪嫌，從重依乘機猥褻罪嫌起訴。
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