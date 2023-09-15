發現男友手機記錄有「兩個相同銀行帳號」內藏玄機　網民：超高招

為了保護感情，有些人藉由手機查勤，確保另一半對自己忠誠，但用盡心機出軌的人，有時使用的招數令人意想不到。



網紅馮語婷就分享朋友遇到的LINE偷情花招，驚呼現在連銀行都不能相信了，網友們也不禁佩服「一山還有一山高」。

就算被看到訊息內容預覽也不怕穿幫 網民高呼「高手中的高高手」（點圖了解更多）：

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馮語婷在臉書透露朋友揭發的「高智慧犯罪」。她說朋友某天查看老公的手機，納悶LINE裡頭怎麼會有兩個中國信託帳號，點進去看之後才發現大有玄機，其中一個中信帳號裡，其實暗藏著小三的訊息。

馮語婷的朋友破解偷情手法，原來老公把小三的暱稱改成中國信託，小三也把頭貼換成跟中信一樣，加上傳訊息時把中信的廣告詞貼在最前面，如此一來LINE的訊息列表就完全看不出異狀，成功達到掩人耳目的效果。

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網友們看到此偷情案例後嘖嘖稱奇，直呼實在高招，「哇，這也太聰明了吧」、「太聰明了，我怎麼沒想到呢？」、「這也太高手中的高高手了吧」、「大老婆小三都好強」、「太專業了，我指的是老婆，根本柯南」，還有人打趣的說要學起來。

過去也曾有網友發現男友透過蝦皮購物聯繫出軌對象，令人大開眼界，如今這個利用LINE的新招再次讓不少網友提高了警覺心，「以後大家都把小三改成各種銀行了」、「趕快檢查手機了」、「以後查勤要一個一個點開」。

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