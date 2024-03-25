購物專家著GU平價衫決戰汪小菲極皺YSL 對比照令網民笑到癲
撰文：聯合新聞網
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藝人大S（徐熙媛）的前夫汪小菲22日晚間衝到徐熙媛住處被保安報警趕走，還一度在派出所上演報案鬧劇，兩岸網友熱議，尤其他穿著的T恤滿是皺摺又鬆垮，竟是名牌YSL、要價約新台幣1萬8500元，大陸網友對該名牌直呼同情，「最受傷的不是大S，也不是具俊曄，而是YSL」。
知名購物專家「486先生」陳延昶昨（24）則模仿起汪小菲的穿著，照片中他在平價服飾店的更衣間，換上與汪小菲同色系的短袖T恤，幽默寫下：「我家也有汪小菲。」
【圖輯】汪小菲極皺上衣竟是天價YSL…（點圖放大看對比照👇👇👇）
發文一出，引來網友們紛紛笑虧：「哥你是型男不是渣男」、「你的很不皺」、「衣領太整齊了，不像啦」、「沒有荷葉邊～不及格～」、「聽說很皺的一件要一萬八仟元（台幣」、「那個品牌可以提告嗎？」、「你還要把領子弄鬆蹋….再憔悴十歲…可能有點像」。
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