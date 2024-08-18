曱甴只排第3！青蛙滑潺潺蜘蛛毛鬙鬙　10大最得人驚的昆蟲+動物

「誰拿來惡作劇就跟誰絕交...」地球孕育許多豐富多樣的生命，不論是陸上爬的、還是水底游的，每種動物都根據演化生長出獨特的樣貌。不過，有些物種就算沒有危及人類生命，看到牠還是會想敬而遠之、退避三舍，特別是日常生活、家中常出現的生物，害怕的人大多恨不得馬上搬家、逃之夭夭啊！



儘管有些動物擁有大批粉絲喜愛，不過「你的蜜糖可能是別人的毒藥」，有些人可是避之唯恐不及啊！你知道網友心中最令人害怕的動物有哪些嗎？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你一起來看10大令人頭皮發麻的動物有哪些吧！

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No.10 青蛙、蟾蜍

說到讓人害怕的動物，絕對少不了會在池塘、小溪附近出現的青蛙、蟾蜍！由於青蛙和蟾蜍身體表面通常會濕濕黏黏的，加上綠色皮膚搭配深色斑點，驚人的彈跳力常常把路人嚇得花容失色！特別是高中、大學實驗課常常要解剖青蛙，不少人真的沒辦法克服內心恐懼。

說到讓人害怕的動物，絕對少不了會在池塘、小溪附近出現的青蛙。（unsplash＠joelhenry）

網友也表示，「我只要看到青蛙，即使只是圖片都會覺得很噁心，以前在田裡遇到青蛙更是讓我直接狂奔逃走」，還有人分享青蛙被拿來當成食材：

「幼稚園煮過青蛙湯QQ」

「長大去菜市場看到一片被開膛剖肚的青蛙太震撼了，真的超噁心」。



No.9 蜘蛛、喇牙

擁有八隻腳的蜘蛛，經常出現在家中陰暗潮濕的角落，縝密的蜘蛛網更是讓人類感嘆動物的鬼斧神工！雖然蜘蛛和喇牙（白額高腳蛛）都會幫忙消滅家中的螞蟻、蟑螂等昆蟲，不過巨大的軀體還是無法讓人直視，只想用最快的速度清除蜘蛛絲，拿掃帚剷除眼前的蜘蛛和喇牙！

擁有八隻腳的蜘蛛，經常出現在家中陰暗潮濕的角落。（unsplash@ekamelev）

有PTT鄉民曾經發文表示「如果喇牙會飛，恐怖程度是不是超越蟑螂，大家還能平靜地看待牠是益蟲、居家好物嗎？」其他網友也留言：

「飛到臉上感覺會昏倒」

「它有八隻毛茸茸的腳，包起來...你懂的」

「我上次對喇牙噴殺蟲劑，牠也是一直對我衝過來」。



No.8 蛆

如果食物放到過期，甚至遠超過保存期限還沒丟棄，或是傷口腐爛沒有及時處理，久而久之就會在表面長出白色的蛆，一條條蛆在腐敗的食物、潰爛的傷口上蠕動，不只有密集恐懼症的人看到不寒而慄，陣陣飄出的惡臭味也令人嗤之以鼻，想要盡快遠離這個地方。

早前有知名連鎖餐廳傳出外送餐盒上疑似有像蛆的小蟲在蠕動，立馬掀起網路上一陣恐慌：

「超噁」

「蛆會在腐爛的食物、垃圾袋或傷口出現，垃圾袋放得太近也有機會爬過去」

「我比較好奇該外送員的箱子裡還有放什麼」。



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No.7 蛇

長條形的蛇也是網友害怕的動物之一！雖然常見的雨傘節、眼鏡蛇、百步蛇、赤尾青竹絲、龜殼花和鎖鏈蛇是台灣常見毒蛇，若是不慎咬傷，沒有經過送醫救治，很容易會危及生命；不過蟒蛇對人來說安全無虞，也是許多愛蛇人士喜好飼養的寵物，但一般人走在荒郊野外，若是不會分辨特徵，想必看到蛇還是會尖叫逃跑吧！

長條形的蛇也是網友害怕的動物之一。（unsplash@timothycdykes）

日前有網友在臉書社團分享，家中出現許多乾掉的蛇皮，讓其他人嚇壞表示：

「這明顯已經住一段時間了，會不會是原住民」

「可以轉行開蛇店了」

「除了搬家以外就是練膽量讓自己不怕」。



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No.6 猴子、猩猩、狒狒

動物大多不會主動招惹人類，不過如果是猴子那可能就不一樣了！許多猴子、猩猩、狒狒均為靈長類動物，由於腦部相對其他動物發達，智商也相對較高，因此新聞上常常出現獼猴跑到住宅區、馬路上搶食民眾食物，甚至大喇喇入侵學校宿舍事件，常常令居民、師生既頭疼又束手無策！

動物大多不會主動招惹人類，不過如果是猴子那可能就不一樣了。（unsplash@haughters）

日前曾有中山大學學生從餐廳拿著三文治出來，沒想到卻被高雄柴山獼猴襲擊搶食，導致學生手臂出現5公分長傷痕，消息曝光也震驚眾人：

「真正的山道猴子」

「壽山猴子超恐怖，只有觀光客才會去看猴子」

「猴子很恐怖好不好，牙齒超大」。



No.5 老鼠

俗話常說「過街的老鼠人人喊打」、「老鼠屎壞了一鍋粥」，鼠類大多被人定義為負面形象，或許可愛的倉鼠、天竺鼠因為外觀可愛還能被當成寵物鼠，不過時常出沒在下水道、人聲鼎沸的菜市場、夜市亂竄的老鼠，可能就沒那麼受人喜愛了！

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網紅Meg曾在IG短片分享，先前因颱風下雨決定穿拖鞋出門，未料在路邊突然踢到有點沉重的東西，該物體不僅毛茸茸還開始移動，她才驚覺自己踢到大老鼠，消毒完仍心有餘悸。網友也嚇歪留言：

「腳指頭不要了」

「斷指求生」

「我之前在上海外灘的路邊座位盤坐著也被鼠聞了一口的觸碰感，到現在歷歷在目」。



No.4 小蟲子

最怕打擾甜美夢鄉的時候，除了叫你起床的鬧鐘聲，莫過於夏天不停嗡嗡叫的蚊蟲了！濕熱的天氣，不只在室內容易有蚊蟲，走出戶外也要狂噴防蚊液避免被叮咬，在家還要特別小心不要掉餅乾屑在地板，以防可怕的螞蟻大軍出沒。

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近期有PTT鄉民表示蚊子疑似變聰明了，剛打完蚊子，過沒半小時又會出現第二隻，維持同樣頻率直到天亮，掀起大家共鳴：

「每次看到蚊子都想用火焰噴射器弄爆他」

「下一代會推隱形戰機」

「蚊子會輪流站哨啊」

「吸到台灣人的排隊基因，你房間門外牆角應該已經排到你家門外了」

「蚊帳萬解」。



No.3 蟑螂

說到主婦的剋星就會想到蟑螂！隨著時代的演進，人類發明滅蟑神器想要殺死萬惡的小強，沒想到蟑螂也隨之進化，不僅種類越來越多元，體內彷彿也產生抗體，怎麼殺也殺不完，甚至還會突然原地起飛，直接把所有人嚇得魂飛魄散！

蟑螂的恐怖指數也衝高到新的程度：

「街上消毒完後爬出來的蟑螂都又大又肥」

「自從當兵見過幾千隻蟑螂滿地爬之後，還是一樣很怕」

「朝最噁的方向進化，別小看幾億年的智慧」

「會飛的都會朝臉飛過去，百試不厭」

「學妹半夜求我去她房間打蟑螂，到了才發現會飛，我一直尖叫，她也一直尖叫」。



No.2 貓

雖然貓咪對於許多貓奴來說極為可愛，討摸、蹭人的時候也想馬上掏出肉泥獎賞，不過對於部分的網友來說卻是避之唯恐不及！常見的主要原因包含流浪貓經常在馬路上竄出，嚇壞駕駛與用路人，還有人是因為曾有被貓咪抓傷的經驗、覺得貓眼看起來很可怕，才會對貓咪產生恐懼的感覺。

網友也透露，其實有蠻多害怕貓咪的人：

「有些狗派就是不愛貓」

「我狗派，覺得很多貓長得很可怕...」

「抓人很痛會掉毛而且晚上會失控」

「阿嬤都會說，看到貓的眼睛，靈魂會被吸走...走路看到貓，眼睛都不敢對視」。



No.1 狗

最令網友害怕的動物就是人類的好夥伴「狗狗」！儘管多數品種的犬隻都較為善良溫馴，不過有時候像是性格較為兇猛的藏獒、比特犬發生攻擊人的事件，通常也會引發網友熱烈討論，有些專門被飼養看家的狗狗，遇到陌生人靠近時也會發狠狂吠、追趕，經常把路人、送信的郵差嚇得不輕呢！

網友對此表示：

「我也討厭會吼路人的狗」

「我不討厭狗，但我很怕狗，尤其是吠跟撲，能夠同理...」

「很討厭狗亂撲上來，我和朋友都怕狗，常被別人的狗嚇到，也常被野狗嚇到」

「狗很不乖的真的會抓狂」。



盤點令人害怕的動物（及昆蟲）TOP 10（DailyView網路溫度計授權使用／《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供）

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年02月19日至2024年02月18日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『令人害怕動物』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】