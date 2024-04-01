盤點台韓AI主播有美女有靚仔　濟州島潔娜每月只需呢個數維持運作

全球掀起AI浪潮，新聞產業也開始使用AI主播播報新聞，近日韓國濟州島政府推出自家AI主播，連新聞稿也交由ChatGPT等AI軟體生成。其實早在2020年，韓國民營電視台MBN節目已啟用AI主播，台灣目前也有4家新聞媒體加入此行列，《網路溫度計DailyView》為您整理相關報導。



濟州島政府使用AI主播 每月只需花1.42萬元

根據《韓國先驅報》報導，濟州島政府製作的YouTube新聞節目《濟州週報》（Weekly Jeju），主要提供最新政策與當地新聞，當地政府官員透露，這檔節目由AI主播潔娜（J-na）播報，腳本也是AI生成，交由一家私人公司開發管理，官方每月只要花費60萬韓元就能維持運作，據官方表示，「僱用新聞主播會產生許多成本，才會尋求替代方案選擇潔娜」。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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從《濟州週報》呈現畫面可以發現，外型穿著套裝的潔娜一邊講述新聞內容、肢體還會略微晃動，動作顯得十分自然，螢幕右下角的手語老師則由真人對AI主播表達內容同步翻譯，將訊息傳遞給聽障人士瞭解。

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目前韓國有「MBN電視台AI主播金柱夏（AI김주하）」、「SBS電視台AI主播Zae-In」、「YTN電視台AI主播Y-Go」、「YTN電視台AI主播Y-On」，世界各地包括中國、印度、希臘、科威特和台灣等，都有新聞機構使用AI主播。

4家台灣媒體有AI新聞人 文稿內容仍須靠人工

台灣的AI主播目前已有「公視AI新聞助理P帥」、「民視AI主播敏熙」、「鏡電視新聞台AI主播艾雅婷」和「Nownews今日新聞AI主播倪珍」協助新聞播報，國家通訊傳播委員會（NCC）委員表示，只要明確揭露使用AI人物，符合內容須由真人寫稿、審核，不能讓AI自行生成的原則，不反對新聞機構這樣運作。

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