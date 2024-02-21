泰國導演用AI繪圖製作「貓版哥斯拉」火爆全網　香港又淪災難現場

這樣的喵版哥斯拉！你覺得可愛嗎？



最近，日站君刷到一位泰國導演在臉書「Kazzilla」上分享了一組AI創作！

有吃方便麵的喵喵哥斯拉、吃魚的喵喵哥斯拉、吃八爪魚的兇狠喵喵哥斯拉、還有吃冰淇淋的喵喵哥斯拉……（點圖放大瀏覽）：

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據説設定是要摧毀破壞世界所有貓奴的心，但日站君怎麼覺得這樣的創作一出，人們反而會更愛這樣的喵斯拉？

我是不知道這樣的龐然大物會不會噴出原子射線，但毛茸茸的身體一定會有不少人想爬上去摸摸。

博主還做了各種各樣的國際版本！日本版的是三花喵、中國版的大橘喵，還有一個香港版的看起來像是個冰雪怪獸！

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話説自從超級英雄系列的電影大獲成功之後，電影界就掀起了一股「OO宇宙」的風潮，不管今天你是超級英雄、傳説神話中的可怕怪物、恐怖片裏的嚇人妖怪或是動輒數百丈之高的巨龍怪獸，電影公司都想嘗試把所有元素融進一個系列裏推出電影。

當然！時至今日或許觀影民眾早就對這「OO宇宙」感到有些膩，但有一個系列至今票房成績都很不錯！而且最新系列電影還打算在今年4月推出，那就是《哥斯拉×金剛：新帝國》（Godzilla x Kong : The New Empire）。

那麼這種喵喵版本的cos，你喜歡嗎？

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