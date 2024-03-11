驚揭「Sex板女神」露骨照全是偷圖或AI繪圖 粉絲被騙足4年崩潰
撰文：聯合新聞網
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PTT西斯板（Sex板）常有網友分享性感照，吸引不少網民關注。
不過，近日卻有網友爆料，西斯板的網民女神「whygirl45」疑似被抓包使用盜圖與AI生成圖片，一路從2020年騙到2024年。消息一出，掀起熱烈討論。
點圖放大瀏覽「whygirl45」曾於sex板分享的部分照片：
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原PO以「sex板為何暴動了？」為題發文稱，西斯板網民女神「whygirl45」最近被抓包，過去所有發的照片全是盜圖與AI生成，根本不是本人。
目前「whygirl45」真實身分成謎，對此原PO笑稱「到底是不是男的也還不知道，從2020年騙到2024年，這也厲害了」。
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消息一出，引起大批網民熱議：
「笑死，這個大翻車，網路一堆騙子」
「說不定螢幕後是大叔」
「西斯板早就是小說板」
「好誇張，還可以騙4年」
「PTT仔崩潰中」
「這是AI圖？我感覺比較像盜圖」
「一群男的崩潰」
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翻看「whygirl45」最新一篇貼文，曾有網友在留言處附上另一位網美的IG帳號，並爆料「在國外生活的是另一個人」。
目前帳號「whygirl45」疑似將60篇貼文全部刪除，另外有網友強調，此次翻車事件主角與IG帳號「whygirl45」的網紅墨墨並非同一人，兩人僅是ID相同，請大家千萬不要誤會與搞混。
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