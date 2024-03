Windows多咗呢個Icon到底係做乜？竟係超強AI聊天GPT-4完全免費

微軟Microsoft AI大計的最後一塊拼圖完成了?把Copilot按鈕放在Windows桌面的工作欄,甚至實體鍵盤上,用大模型提升每個人的生產效率。



美東時間3月21日週四,生成式AI領導的微軟又為我們帶來了一點小小的震撼。如果你的Windows 11電腦最近有更新過系統補丁,就會看到這個新增的Copilot預覽版按鈕。

Copilot按鈕(機器之心授權使用)

現在,OpenAI大模型加持的Copilot功能終於登陸Windows了。微軟將Copilot功能引入整個產品組合,從Microsoft 365到Microsoft Teams、Edge,現在是100%整合進了Windows系統本身,只要你有電腦,就能用得上。

它提供的能力豐富,也很有用:例如郵箱裡100封未讀,不用去翻,直接問Copilot,讓它總結一下其中某封有用郵件的內容。Copilot也可以幫你整理Teams線上會議的要點。你的Email、聊天內容、文件以及網路上的信息,都可以被大模型處理幫你提升效率。

微軟表示,根據目前的統計,Copilot的某些功能每個月可以幫你節省超過10小時的時間。此外,微軟也首次將人工智慧融入個人電腦(PC),發表SurfacePro 10和Surface Laptop 6兩款產品,這是首款配備了專用Copilot AI按鈕的Surface PC。早前的活動也介紹了微軟在Windows上如何幫助企業客戶在其業務中安全、有效率地擴展AI的一些策略。

Copilot加速工作進度

相較於以往開啟ChatGPT App,上傳檔案的方式,現在點選Windows工作列上的Copilot圖示或Surface上的Copilot鍵,業界最先進的大模型能力一下子變得易於使用起來。借助Windows中的Copilot,人們現在可以選擇「Work」來啟用M365中的Copilot,電子郵件、會議、聊天、文件等以及網路都能使用。

這項功能對使用者來說意味著什麼?可以看看幾個亮點用例。

1、使用者不必再在網頁、文件、ChatGPT之間往復來回、貼上複製,開啟既有文件或網頁即可直接在功能區存取Copilot,要求總結目前瀏覽網頁、文件內容、進一步就其中難點疑點進行深度問答,或為文件產生所需插圖、封面圖像等等。

2.現在,AI與Word\Excel\Powerpoint\outlook等傳統生產力工具更加融為一體。比如,產生電子郵件範本。當你需要向團隊發送一封電子郵件,更新剛剛總結的會議情況,Microsoft 365的Copilot會根據你的提示要求生成草稿,一旦有了草稿,你就可以自己進行微調。

當你度假回來後發現數百封電子郵件需要開啟和篩選,這時Microsoft 365的Copilot可以提供協助。它可以標記最關鍵的會議邀請並彙總相關電子郵件。如果正在進行一個重要項目,Copilot可以幫你梳理未讀郵件,並且快速找到任何與你需要知道的關鍵字相關的資訊。在Excel中,使用者可以要求Copilot利用現有資料產生圖表,或透過簡單提示輕鬆應用公式和計算,透過有效的資料分析總結趨勢和洞察。

3.你可以請Microsoft 365的Copilot總結你錯過的會議。例如,Microsoft Teams中,為會議自動產生議程,在會議期間進行詳細記錄,捕捉關鍵要點和下一步行動,還能建議討論點。

4.無需程式設計技能,你就可以創建與Microsoft 365配合工作的AI助手(GPTs),並教導它們如何使用你的資訊和文件。

5.你可以在程式碼編輯器中與AI對話,加快編碼速度並獲得答案,Copilot還能偵測程式碼、終端機和偵錯器中的安全漏洞並找到、修復錯誤。

Windows365預覽版也支援GPU,非常適合圖形設計、影像和視訊渲染、3D建模、資料處理和視覺化應用等工作負載。使用者可以在啟用GPU的CloudPC上執行使用本地GPU資源的應用程式。

此外,Windows中的Copilot有了很多新技能,可能會成為你很好的工作助理。Windows 11中的Copilot有了新的插件,用戶現在可以使用插件輕鬆存取一些自己喜愛的應用程式。例如有搜尋並比較數千家線上商店價格的Klarna;提供餐廳推薦,並提供預訂連結的OpenTable等。

舉例來說,如果你想預訂餐廳的晚餐,這時你就可以讓Copilot和OpenTable合作處理。如果中途你改變主意,想在家用餐?這時你輸入提示告訴Copilot「請為我準備8人的健康選單」,一切都由Windows的Copilot幫你搭配食材。

值得注意的是,Copilot for Windows不具備與Microsoft 365版本完全相同的功能,因為它無法存取相同的數據,但它可以幫助你調整設定並解決常見問題。微軟將其描述為輔助IT助理。此外,還有X網友注意到Microsoft在Windows中加入了AI影像編輯選項,使用者可以從影像中刪除任何元素,生成式AI將會填入。它與預設的照片應用程式(例如Photoshop)一起在本地免費運行。也可以一鍵刪除背景、模糊背景或將其替換為顏色。

除了新的Windows AI功能,微軟也在為AIPC浪潮做好準備,推出了兩款新的Surface電腦——Surface Pro 10商用版和Surface Laptop 6商用版,也是「第一批專為商業打造的SurfaceAIPC」,並非直接面向消費者。SurfacePro10商用版和SurfaceLaptop6商用版,較大的一台是SurfaceLaptop6商用版,配備了兩個USB-C口。兩款電腦均配備英特爾最新Core Ultra處理器、神經處理單元(NPU),用來加速Windows 11中一些現有和即將推出的人工智慧功能。另外,鍵盤出現了專屬的Copilot鍵,被認為是30年來Windows PC鍵盤的首次重大變化。

最後,分享一個有趣的插曲。有X網友發現在微軟CopilotPro官方付費介紹中出現了「GPT5-turbo」,顯示開通可以優先存取GPT5Turbo。這是打錯字了嗎?不過,我們後來再次登入官網求證時,發現寫的是「Priority access to GPT-4 and GPT-4 Turbo in peak times.」

現在微軟CopilotPro提供一個月免費使用,快去試玩吧!別忘了先升級到Windows11取得Windows365。

【本文轉自「機器之心」,微信公眾號:almosthuman2014】