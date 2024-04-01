酒客排隊被美女調酒師「啪啪啪」 靠兜巴星服務每晚袋近5萬港元
撰文：中天新聞網
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要你付錢被正妹「羞辱」，願意嗎？
美國佛羅里達州有位正妹調酒師斜槓「賞巴掌達人」，整壺水淋身上外加賞2巴掌收費30美金（約235港元），一堆男仕樂得排隊付錢挨扁。
點圖放大看看艾亞娜的照片：
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艾亞娜從18歲開始學調酒，後來大學去唸諾瓦東南大學，畢業後在酒吧當酒促。
據美國媒體《AXIOS》的報導，她是從去年3月開始斜槓這個特殊的服務，每晚平均要賞出幾百次巴掌。
以1次收費30美金來計算，一晚最高可以有6,000美金（約4.7萬港元）的豐厚收入。
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有趣的是，除了男仕喜歡被她這位正妹扁，連女性同胞也趨之若騖。
艾亞娜笑說：「他們認為這是個很有趣的體驗，雖然我看起來打得很兇狠，但一切都只是表演，我打的每一記耳光都是獲得顧客同意，而且也不會真的用力。他們就是一些孩子，我始終盡力保障他們的安全。」
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