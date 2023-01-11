台綜藝玩日式「人間觀察」測試男人會否偷窺性感美女　結果笑爆嘴

台綜《小明星大跟班》近日以「男藝人好色實錄大公開」為主題，派出正妹刻意接近，針對多名男星接受實測，其中就包括藝人大根（黃亮鈞）。



其間正妹穿著性感、頻頻彎腰，面對女方要求幫看項鍊是否掉進胸部裡面，他果真探頭查看，結果讓眾人噴笑，女方身分、IG帳號也被網友起底，原來是JKF女郎Olivia（林沂）。

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實測過程中，Olivia穿著爆乳緊身裙，胸前挖洞造型讓豐滿胸圍呼之欲出，小跑步現身就吸引大根目光注意。

其間，她不小心將包包裡的東西全都撒出，刻意嬌喊「掉出來了啦」，畫面讓棚內主持人吳宗憲笑虧「妳才掉出來咧」，而當下大根則是幫忙撿了東西，並將手禮貌性地繞過女生再把東西放在桌上，舉動被讚頗為紳士。

接著，Olivia又「不小心」把水灑在胸前，並向一旁的大根求救：「可以幫我看一下有沒有擦乾嗎？」男方回答：「有，但是衣服濕了。」她接著提問：「那你可以幫我擦嗎？」大根頓時臉紅、慌張婉拒：「不方便啦！妳自己擦就好。」

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不過，Olivia並未停止攻勢，接著又使出「找項鍊」的誘惑招數，作勢找尋脖子上的項鍊，接著挺著傲人胸圍，手摸胸前並轉身提問「你有看到我的項鍊嗎，就是我戴在這裡的項鍊啊」，面對大根搖頭表示不清楚，她反虧「你怎麼可能不知道，你剛剛一直在看啊」，讓男方哭笑不得、連忙否認。

沒想到，接著Olivia伸手扯開衣服，要大根幫忙看一下項鍊有沒有掉在乳溝。他起初尷尬表示「應該沒有吧」，隨後仍聽話伸頭查看，實測結果讓棚內所有人都笑了出來。

最後，Olivia的男伴終於出現，她離開前還抱怨：「我跟你說，剛剛那個人一直在偷看我。」男伴驚呼「真的假的，現在變態這麼多啊」，對話讓大根傻眼，製作單位還幫忙P上冒火動畫，笑翻大票觀眾。

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