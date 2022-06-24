勁墟冚！瘋傳50比堅尼辣妹高雄集體踩單車　網民超羡慕：幸福城市

辣妹穿比堅尼在高雄街頭騎腳踏車！高雄市一家比堅尼複合式商店18日舉辦開幕活動，找來50多名身穿比堅尼的辣妹們，騎著YouBike一路從捷運中央公園站騎往鼓山，讓夏日炎炎的高雄，瞬間清涼了起來，當時騎車的畫面完整曝光。



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據了解，這起活動是該店家為了慶祝開幕，有透過網路上號召辣妹們同行，18日上午11點從捷運中央公園站集結出發，一路騎車經駁二藝術特區，前往鼓山，而大陣仗的比堅尼辣妹們在街頭騎腳踏車，好身材一覽無遺，瞬間吸引不少人目光。

而騎乘隊伍中，不僅僅只有女性，還有男性上半身也穿著比堅尼一同響應，瞬間成為目光焦點，而路過民眾見狀也搶著拍照紀念，增添不少話題。

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而當天新聞刊出之後，網友們也整個爆動了！《東森新媒體ETtoday》將新聞分享到粉專，就有超過6.8萬人次按讚，有近8000筆的留言數。

網友說：「台灣應該多一些這種風景，少一些政治謾罵」，「我感受到高雄真的是幸福城市」，「每到夏天我要去海邊～海邊有個漂亮高雄妹」 、甚至還有人說「台灣各個城市都應該要有這樣的活動」。

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