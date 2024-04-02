豪宅變凶宅！捲母子雙屍案　業主放租$1.6萬　網民揭重點：住得過

豪宅慘變凶宅，要放租並不容易。有地產經紀於網上租屋平台發文，指業主急放租南昌站豪宅「匯璽」單位，列明是「事故單位」已做「宗教清潔」，租金由2.6萬元「劈」至1.6萬元。

帖文引來網民熱議，有人翻查資料發現該單位疑於2023年發生母抱子墮樓雙屍命案，直指「欣賞佢誠實……」、「直頭大猛」、「凶宅要萬六？良心業主呀你！請凶宅師住返半年先講」。也有網民指，如果符合1個條件也未嘗不可，「住得過嘅」。



有地產經紀於網上租屋平台發文，指業主急放租南昌站豪宅「匯璽」單位，列明是「事故單位」已做「宗教清潔」，租金由2.6萬元「劈」至1.6萬元。（Facebook群組「租屋｜荀盤｜免佣｜放租谷」）

有地產經紀於Facebook群組「租屋｜荀盤｜免佣｜放租谷」發布多張南昌站豪宅「匯璽」單位照片，指該單位為「事故單位」，正常租金2.6萬元，業主現時以1.6萬元急放租，又強調已做「宗教清潔」，「如果唔介意可以約睇樓」。

從相片見到，該單位面對「樓景」，以白色及啡色作主調，看似新簇，燈光則較昏暗。

從相片見到，該單位面對「樓景」，以白色及啡色作主調，看似新簇，燈光則較昏暗。（Facebook群組「租屋｜荀盤｜免佣｜放租谷」）

網民看過帖文議論紛紛，「唔係講笑，佢唔講事故單位，淨睇相都覺得有啲唔舒服陰陰地」、「點解仲係咁陰？」、「好心就留俾自己住，cxx仲放租」、「凶宅要萬六？未過放租？良心業主呀你！請凶宅師住番半年先講」、「想收港幣定係……」、「出錢請人去住返3/5/6個月先啦！」。

有網民表示，如果業主包差餉、管理費、水電媒等，也未嘗不可。(《凶宅清潔師》劇照）

也有網民形容該地產經紀誠實，「欣賞佢誠實……真係有agent唔講係事故單位。嗰時仲同我講個單位好平，好抵租。好彩我入到去覺得感覺好暗好黑就無租，之後搵另1間地產舖睇盤，先知道間屋係事故單位，已經丟空咗1年幾租唔出」。

另有網民表示，如果業主包差餉、管理費、水電媒等，也未嘗不可，「$6000全包就住得過嘅」、「包晒差餉管理費？」。