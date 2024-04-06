網傳一張老虎反肚照　露出大肚腩睡覺意外激萌　零戒心仿似小家貓

大貓家貓傻傻分不清？一隻可愛的東北虎幼虎在竹林裡面睡覺睡很熟，還露出毛茸茸的肚皮，並沒有因為周圍很多遊客而感到不放鬆，不少網友看到可愛萌樣直呼「根本是家貓」、「這是工讀生嗎」。



X（原Twitter）一名喜愛貓科動物的網友「toyokawa_sanpo」在日本靜岡浜松市動物園拍下東北虎寶寶「地球(アース)」正在睡覺的模樣，只見小老虎在竹林裡面舒服的睡到整個毛茸茸的肚子都露出來，完全沒有因為周圍觀光客很多而有所顧慮，舒服睡覺的模樣完全就是一隻家貓的感覺，讓不少在場的網友直呼萌爆。

【圖輯】點圖放大看「toyokawa_sanpo」分享的可愛老虎照👇👇👇

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照片在網路上吸引超過萬人按讚，網友留言表示「你不說我以為這是一隻睡在竹林裡面的小胖貓」、「看這放鬆的模樣，動物園的飼育員一定對小老虎很照顧」、「貓科動物不輕易露肚皮的，小老虎這樣無防備的模樣好可愛」、「可惡看到這照片好想揉軟綿綿的大貓肚肚」。

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