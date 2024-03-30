水豚浸溫泉疑似昏迷　園方被批見死不救　真相逆轉讓網民齊長知識

一隻水豚在溫泉水裡泡澡，可能是太舒服了竟然泡到睡著，但沒過多久水豚竟然暈倒在池子裡面良久沒有起來，不少網友質疑為何園方不趕快去救水豚，沒想到園方給出的解答讓不少網友直呼長知識。



X（原推Twitter）最近流傳一段影片，日本群馬縣草津熱帶圈動物園被民眾拍到一段爆笑畫面，一隻水豚在柚子溫泉裡面愜意的泡澡，沒想到泡一泡居然當場在池子中昏倒，不少網友好奇水豚是不是因為溫泉太舒服所以泡澡泡到暈倒，但令人驚訝的是水豚整隻跌進水中卻沒有因為口鼻進水而嚇到爬起來，反倒是繼續若無其事地睡覺，讓不少網友好奇怎麼能做到的。

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影片在網路上吸引超過270萬人觀看，網友留言表示「這到底是怎麼睡的」、「溫泉太舒服泡到睡著可以理解，但整隻跌進去還不起來到底是」、「這樣會不會有生命危險啊」、「溫泉水都不會嗆到口鼻嗎？」。對此園方給出解答，表示水豚因為特殊的生理構造關係，在水下其實可以待5到10分鐘都不成問題，如果感受到自己需要離開水中的時候自然就會醒來，請大家不要太擔心水豚會淹死。

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