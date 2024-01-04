日本地震│印度神童又中？3個月前預言有地震　2024年或有4大災難

【日本地震／印度神童預言／最新預言】2024年元旦日，日本石川縣能登地區發生7.6級強震，而鹿兒島的御岳火山亦在地震前噴發，事件引起全球關注。有網民翻出印度神童阿南德（Abhigya Anand）去年9月的預言，當時指10月中旬到2024年農曆新年期間，世界各地仍未能平靜，可能發生地震；而除了地震，還有恐怖主義、人禍戰亂危機，重大自然災害如氣候災難、火山爆發等亦有可能發生，或引起大量人員傷亡。他更於2個月前的預言影片中，點名提到亞洲地區災禍威脅。

網民指阿南德預言2024年會天災不斷，沒料到踏入第一天日本就發生大地震及火山爆發，網民大表驚訝，紛紛稱「印度神童又中！」。



印度神童阿南德去年6月曾上傳影片，表示地球受火星主位影響，各地均可能發生「負面天氣」及自然災害等不幸事件。（影片截圖）

印度神童阿南德於去年6月時曾上傳影片，表示地球受火星主位影響，各地均可能發生「負面天氣」及自然災害等不幸事件。而由於羅侯、計都、太陽、月亮、木星等行星軌跡變化，他預言天災應與「地震」有關。

到了3個月前，即2023年9月，阿南德又上載影片補充預言，指10月中旬到2024年農曆新年期間，世界各地仍未能平靜，除卻恐怖主義、人禍戰亂危機外，重大自然災害如氣候災難、火山爆發等亦有可能發生，或引起大量人員傷亡。他又強調地震可能發生，並於2個月前的預言影片中點名提到亞洲地區的災禍威脅。

而2024年才剛開始，日本及南韓均發生世界關注的事件，1月1日日本鹿兒島的御岳火山噴發，隨之而來就是石川縣能登地區發生7.6級強震；1月2日有日航班機與日本海上保安廳飛機於羽田機場相撞，同日南韓最大在野黨黨魁李在明在釜山遇襲；1月3日晚上日本秋葉原車站山手線車廂發生斬人案。上述事件均在網上引起關注，有人亦因此聯想到阿南德去年底的預言。

印度神童預言曾受質疑

不過，阿南德過去的預言其實並非全部成真，部份亦受到外界質疑。他曾預測2020年會出現第3次世界大戰，參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但2020年不曾發生相關事件。此外，他又曾預測2021年2月或會發生經濟崩盤等金融災難，惟全球股市當時仍處於高位，故預言只供參考。

預言勸戒

不過，阿南德的警世預言亦包含勸告世人與人為善、關注全球暖化問題，要避免貪婪人性加速世界惡化。

（綜合）