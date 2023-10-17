47歲王力宏分享42秒健身短片大曬腹肌　靠3招練出12%體脂爆肌身型

47歲的王力宏昨晚突然釋出福利，在社群分享健身過程影片，滿身汗的模樣讓背心緊緊貼在身上，結實線條一覽無遺，他甚至加碼掀開背心露出6塊腹肌，讓粉絲為之瘋狂，紛紛留言直讚「太絕了」、「成功的人總是自律」、「這驚喜福利我愛了」。



42秒的健身影片可以看出王力宏相當自律，過去他說每天游泳1.2公里、跑步5公里，加上健身操出體脂12%、體重72公斤的身材，他發文說：「要一直努力努力，永不放棄。才可以。」

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另外，前天他開心慶祝「不可思議」專輯發行20周年紀念，當年憑藉該張作品一舉奪得第15屆金曲獎最佳專輯製作人獎，如今他依舊在歌壇繼續打拚，下個月10、11日要在大馬雲頂雲星劇場舉辦2場「ONE Leehom Wang」世界巡演。

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