47歲王力宏分享42秒健身短片大曬腹肌 靠3招練出12%體脂爆肌身型
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
47歲的王力宏昨晚突然釋出福利，在社群分享健身過程影片，滿身汗的模樣讓背心緊緊貼在身上，結實線條一覽無遺，他甚至加碼掀開背心露出6塊腹肌，讓粉絲為之瘋狂，紛紛留言直讚「太絕了」、「成功的人總是自律」、「這驚喜福利我愛了」。
42秒的健身影片可以看出王力宏相當自律，過去他說每天游泳1.2公里、跑步5公里，加上健身操出體脂12%、體重72公斤的身材，他發文說：「要一直努力努力，永不放棄。才可以。」
【圖輯】點圖放大看王力宏分享的42秒健身短片👇👇👇
+9
另外，前天他開心慶祝「不可思議」專輯發行20周年紀念，當年憑藉該張作品一舉奪得第15屆金曲獎最佳專輯製作人獎，如今他依舊在歌壇繼續打拚，下個月10、11日要在大馬雲頂雲星劇場舉辦2場「ONE Leehom Wang」世界巡演。
【相關圖輯】王力宏稱「真相不重要」遭甄妮鬧爆食錯藥 再被李靚蕾以70字炮轟（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+8
王力宏演唱會彩排到一半「突然哭了」邱瓈寬：我是他會很想死！黑人陳建州陷性醜聞罕現身王力宏演唱會 同老婆范瑋琪分開坐王力宏台北開騷 重提離婚風波：真相不重要，流量最重要對不對？王力宏無懼離婚風波 9月台北小巨蛋開個唱 首日售票銷情曝光！王力宏被傳「玩4P」即發聲明否認性醜聞 點名7帳號涉造謠李靚蕾疑被判入獄「遙言滿天飛」原來又係王力宏買網軍扭曲事實？
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】