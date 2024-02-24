46歲中佬男神原來係爆肌男　生日突曬半裸照「完全唔似年近半百」

温昇豪46歲生日，深夜驚天一脫，他寫下近來常被人說瘦，眼見身材不復過往，讓他動念為46歲留下紀錄。網友直呼：「生日快樂！」



温昇豪說，「自己多年來累積的腱子肉短時間內消風，心裡的確有些不是滋味」，而前幾天他照鏡發現，過去刻苦鍛練留下的鑿痕依稀可見，索性聯絡攝影師，讓他記錄自己46歲的樣子。只見溫昇豪脫去上半身，腹肌線條明顯可見，手臂肌肉加上厚實的胸肌，不科學的模樣讓人看傻，真實狀態完全不像年近半百。

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體重回到大學時期，拍攝時不斷提醒著自己莫忘初衷，「腦中浮現的是Happy Birthday my body,my soul,forever young. 希望這只皮囊還可以陪我一段漫漫時光。」11歲女兒早早送上蛋糕，邵雨薇、六月等友人送上祝福，直呼心裡很感動。大批粉絲紛紛留言讚嘆，「智慧跟身體一樣都那麼棒」、「好羨慕。我也想瘦4公斤」、「這種身材就很難再現囉！」。

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