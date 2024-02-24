46歲中佬男神原來係爆肌男 生日突曬半裸照「完全唔似年近半百」
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
温昇豪46歲生日，深夜驚天一脫，他寫下近來常被人說瘦，眼見身材不復過往，讓他動念為46歲留下紀錄。網友直呼：「生日快樂！」
温昇豪說，「自己多年來累積的腱子肉短時間內消風，心裡的確有些不是滋味」，而前幾天他照鏡發現，過去刻苦鍛練留下的鑿痕依稀可見，索性聯絡攝影師，讓他記錄自己46歲的樣子。只見溫昇豪脫去上半身，腹肌線條明顯可見，手臂肌肉加上厚實的胸肌，不科學的模樣讓人看傻，真實狀態完全不像年近半百。
【圖輯】點圖放大看更多温昇豪IG照片👇👇👇
+18
體重回到大學時期，拍攝時不斷提醒著自己莫忘初衷，「腦中浮現的是Happy Birthday my body,my soul,forever young. 希望這只皮囊還可以陪我一段漫漫時光。」11歲女兒早早送上蛋糕，邵雨薇、六月等友人送上祝福，直呼心裡很感動。大批粉絲紛紛留言讚嘆，「智慧跟身體一樣都那麼棒」、「好羨慕。我也想瘦4公斤」、「這種身材就很難再現囉！」。
【同場加映】盤點TVB十個40歲以上爆肌中佬 有一位年近60歲仲好打過後生仔（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+16
林心如連續2日巧遇1個日本男神「故意從我面前走」即被蔡少芬恥笑李善均去世｜盤點曾捲染毒醜聞的韓星 劉亞仁遭封殺一男神難復出2023年度10大娛樂新聞 楊紫瓊奪奧斯卡影后「男神始祖」死而復生怒潮｜集齊張家輝王大陸阮經天3大男神 親身上陣拍打戲拳拳到肉金剛野生捕獲一影帝秒被圈粉 勁讚男神完全零架子：很謙虛很客氣劉俊謙｜數據揭秘港產男神喺台灣有幾紅 點解連小S都變成佢Fans?
延伸閱讀：
「戰狼」吳京驚傳染愛滋接受治療？網曝偶遇他遊新加坡 親民合照狀態佳
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】