周杰倫增肌「漲爆」參戰《體能之巔》？原來係網民集體眼花認錯人

Netflix上有不同的真人騷，他們平台上的真人騷都不乏話題性。此次最具看點的正是《體能之巔：百人大挑戰》（Physical: 100），節目中包含來自不同領域的參加者，比如健美運動員、國家代表、健身KOL、格鬥選手等等。



此次節目主打“力的美學”，選手們結合身體的力量和頭腦的智慧闖關，看誰能有能耐將3億韓元獎金帶回家。雖然此次節目有女性參與者，但並不代表她們會佔下風，畢竟除了力，還考驗智慧、耐力和速度。有趣的是，在眾多參賽者裡，其中一名參賽者登場直接讓觀眾看得目瞪口呆，驚呼：「難道周杰倫放棄喝奶茶，練出一身巨型身材來參加節目？」

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原來，這位被指99%撞臉周杰倫的參賽者名為Nam Kyung Jin（音譯：南庚璡），並非周杰倫本人。據悉他今年34歲，曾代表韓國在2014年及2018年的亞運會上奪下男子125KG組別摔跤比賽並取下銅牌，在2020年的亞洲摔跤錦標賽中也榮獲銅牌。他不僅是一名運動選手，還是一名運動KOL，在IG上擁有1萬7千名追踪粉絲。

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許多觀眾在看了節目後直呼：「周杰倫和他的相似之處，就是一位有著音樂天賦，一位有著過人的力氣，可謂是一文一武的人才呢！」甚至忍不住調侃笑說：「這相似度，大概連昆凌看了都傻眼吧？」而作為周杰倫的忠實粉絲，小編個人認為是有像，但也不能說很像啦。

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