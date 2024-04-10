男子滿18歲約網友玩一夜情　瞓覺底褲沾滿黃色分泌物　原因嚇壞人

醒來內褲黃一片！近年來，台灣淋病感染人數持續攀升，去年更創下8257例新高，其中又以20至24歲年輕族群為主要感染對象。泌尿科醫生指出，交友軟體盛行等原因，增加性傳染病年輕化趨勢，主要感染族群以20至24歲為多，甚至會有些患者需要一天更換數件內褲，且男性可能會引起攝護腺炎、膀胱炎等；女性則可能發生膀胱炎、子宮內膜炎等，對兩性都可能造成不孕的狀況。



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台灣書田診所泌尿科副院長林儒廷透露，隨著疫情解封、各種交友軟體盛行，近期就有一名剛滿18歲男大學生就診，自述一週前有與網友發生親密行為，這幾天尿道出現大量黃色分泌物，檢驗分泌物確認為淋病，明顯也是淋病年輕化的案例，這類患者會出現尿道灼熱、分泌物多，也可能醒來後內褲出現一大片分泌物，甚至有人一天得換好幾件內褲。

根據台灣疾管署統計，台灣淋病感染人數在2016年首度突破4000例，2020年再突破7000例，2021年全年達7382例，2022年更是一舉突破8000例，去年更創新高到8257例。林儒廷指出，淋病主要透過親密接觸傳染，即便在疫情期間也持續增加，顯示淋病年輕化的趨勢日益明顯。

林儒廷解釋，男性感染淋病後，通常在2至7天內會出現症狀，包括尿道口出現白色或黃色有異味的膿狀分泌物，以及排尿時感到灼熱刺痛。部分患者甚至需要一天更換數件內褲。相較之下，女性的症狀則較不明顯，大多無痛感，少部分會出現黃綠色膿狀分泌物，容易被忽略。

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「淋病、梅毒、愛滋病等性傳染病都屬於法定傳染病，部分患者還可能同時感染一種以上的性病。」林儒廷提醒，雖然診斷方式有所不同，淋病需要尿液及分泌物檢驗，梅毒和愛滋病則需要抽血檢驗，但若有疑似症狀都應儘速就醫檢查。

治療方面，林儒廷表示主要是使用抗生素藥物，同時考慮到淋病常合併披衣菌感染，通常會一併治療。完整療程約1至2週，建議治療後應回診確認治癒情形。此外，由於部分男性在治療後與未治療的女性伴侶發生性行為，容易造成復發，因此建議發病前後的伴侶、性接觸對象，不論有無症狀都應同時就醫檢查治療。

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林儒廷警告，感染淋病若未適當治療，男性可能引起攝護腺炎、膀胱炎，嚴重時會導致尿道狹窄、不孕；女性則可能發生膀胱炎、子宮內膜炎，同樣有不孕風險。他呼籲，預防淋病應避免危險性行為及多重性伴侶，發生性行為時全程使用保險套可降低感染機會。若出現疑似症狀，應避免性行為並儘快就醫，切忌自行用藥延誤病情，以免引發併發症。

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