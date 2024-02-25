性愛｜龜頭大小影響滿意度？專家證摩擦力更明顯　揭2種方法變大

有網友好奇提問「龜頭比較大，女生會比較舒服嗎？」台灣性健康管理師童嵩珍坦言，龜頭大小的確攸關性生活生理的滿意度，但若雙方感情不好，尺寸再粗大都沒用。



關於龜頭大小是否影響女生愛愛舒服度的議題，台灣嵩馥性健康管理中心童嵩珍主任在YouTube頻道中表示，「真的在於性器官的搭配」。

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愛愛時第一個性接觸點就是龜頭，大小會影響進入的狀況，男生也認為該部位體積大摩擦力會變得更明顯。她直言，龜頭大小的確攸關性生活生理的滿意度，臨床上已有非常多文獻指出，陰莖長短為女伴所帶來的刺激度小於粗度，其代表「粗度比較重要」。然而龜頭大小是天生的，若要靠外力改變，當然有龜頭增大術或陰莖增大術可考慮，但需經由泌尿科醫師專業評估。

童嵩珍強調，人體最大的性器官在於大腦，若和另一半感情不好，無論再怎麼粗，或再勇猛有力，女伴的感受都會不好。因此，性愛是否和諧，她坦言關鍵仍在雙方的溝通能力，若單就生理問題來看，龜頭大小的確會影響性生活，但並非100%，不少男生堅信，「如果把龜頭做大了，女友會更愛我。」讓她認為有導正民眾對於性的錯誤迷思的必要。

童嵩珍表示，很多人忽略兩人間的相處關係，僅處理「生理上」的部分，只是緣木求魚，耗費非常多心力卻得不到回饋。她藉此提醒男性們，在性的迷思上應有所改變，「不是要追求單方面的爽，而是雙方面的和諧」。

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