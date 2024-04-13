網紅周荀曾因17歲性感照外流淪網民笑柄　踢爆成人論壇係點呃人

遊戲直播主出身的34歲網紅周荀（DenKa），因為擁有甜美外貌與高反差的傲人F罩杯火辣上圍，憑藉大尺度的火辣裝扮掌握社群流量密碼，IG上吸引近40萬人追蹤，過去更因一張掀衣照爆紅，被封為「南半球女王」。近期藝人黃子佼因持有未成年私密影片再掀爭議，她也撰文揭露17歲從國外回台灣的時候，被女攝影師誘騙拍下性感睡衣型錄，最後才發現那些照片被直接外流到論壇，讓她怒斥「這噁心的市場比你我想的都要大」。



知名主持人黃子佼被爆持有7部未成年偷拍影片，以高級會員身分從網站論壇「創意私房」中購得。隨後網站被踢爆，不僅有會員制，還要價不斐，販售的內容已涉兒少法、妨害秘密等，被稱為「台版Ｎ號房」。而網紅兼直播主「南半球女王」周荀（Denka）11日深夜在臉書發文，突然回憶起過去未成年性感照被外流的不堪往事，表示當時她因此整整兩三年沒有工作，還淪為網路笑話：「說個笑話，我當年被某女攝拍照外流性感照時大概也17還沒18，我16多上大學，拍攝那年我大二回台灣放假，推算17歲多。」當初某位女攝也是幫「某論壇的男攝影」騙少女們拍「性感睡衣型錄」照，「之後發現照片根本不是什麼型錄照，就是直接到論壇的外流。」

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高中就讀音樂班的周荀，未畢業就跳級申請到新加坡國立大學音樂系就讀，後又考上英國皇家音樂學院，但因學費太貴只好忍痛放棄。大二那年她放假拍攝該組清涼照，結果許久後才驚覺早已遭外流，「可能是從小就身材成熟，根本沒人當未成年處理，加上爆發事件是多年以後，時間點早已成年」。周荀指出「這就是一連串成熟的系統，拍攝未成年性感照給論壇高級成員，然後等幾年後再開放給一般成員，這時未成年已經成年，出事了大家也不會發現那是未成年時期的照片」。

「這噁心的市場比你我想的都要大。」周荀透露，幫她拍攝照片的女攝影在當時被法官／檢察官判定，拍的照片「尚屬唯美」，所以不起訴，「現在還是有粉絲支持她。」周荀補充，「我並不討厭支持她的粉絲，每個人都會變、或許她變好了，或許你喜歡的她是不同點，但對我來說她就是糟糕的人，在我心中的她就永遠停在這了。」面對是否慶幸已走過去，周荀坦言自己也不知道，「一個人夜深人靜的時候，你還是會懷疑自己，你還是會因為回憶痛苦不堪，會因為年輕不懂事犯下的錯、認識錯的人而受苦。誰不想要記憶清除槍？」。

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